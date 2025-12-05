Dieron el alta médica al bebé de 6 meses internado por abuso sexual
El pequeño fue dado de alta tras un mes de internación en el hospital Vilela. El acusado continúa en prisión preventiva mientras la Justicia define medidas de protección.
Un megaoperativo rural permitió desbaratar una maniobra de faena clandestina. Hallaron armas, carne vacuna y plantas de marihuana en tres viviendas.Sociedad05/12/2025SOFIA ZANOTTI
Un importante operativo rural desarrollado en Pergamino destapó una serie de actividades clandestinas vinculadas al abigeato, tras una serie de allanamientos simultáneos realizados en distintos puntos de la ciudad.
La investigación comenzó luego de la denuncia de un trabajador rural que advirtió la faena ilegal de un animal vacuno Angus de gran porte. Según los primeros indicios, el hecho habría ocurrido durante la noche y los responsables actuaron con rapidez para evitar ser identificados.
A partir de la presentación judicial, el Comando de Prevención Rural inició las tareas investigativas, con el apoyo de Policía Científica y el Grupo Táctico Operativo. Con el avance de las pesquisas, la Fiscalía solicitó órdenes de registro en tres domicilios ubicados en diferentes sectores de Pergamino.
Los procedimientos fueron ejecutados por el CPR local, con colaboración de unidades rurales de Arrecifes y Colón. Durante los operativos se secuestró una importante cantidad de carne vacuna faenada, compatible con la denuncia inicial, además de herramientas utilizadas para desposte y faena, varias de ellas con restos hemáticos.
En los inmuebles también se encontraron armas de fuego, municiones y un arma con pedido de secuestro por robo en La Matanza. En uno de los domicilios, el personal policial halló plantas de marihuana de gran tamaño sin documentación que habilitara su tenencia.
La investigación por abigeato continúa en curso y no se descartan nuevas medidas judiciales. Desde la Policía Rural advirtieron que este tipo de delitos afecta directamente a los productores y representa un riesgo sanitario por la posible circulación de carne sin control oficial. Además, destacaron el trabajo articulado entre distintas dependencias y anticiparon que se reforzarán los patrullajes para prevenir nuevos episodios.
