Allanamientos en Pergamino por abigeato: secuestran carne y armas
Un megaoperativo rural permitió desbaratar una maniobra de faena clandestina. Hallaron armas, carne vacuna y plantas de marihuana en tres viviendas.
El pequeño fue dado de alta tras un mes de internación en el hospital Vilela. El acusado continúa en prisión preventiva mientras la Justicia define medidas de protección.Sociedad05/12/2025SOFIA ZANOTTI
El bebé de 6 meses que permanecía internado en el hospital Víctor J. Vilela de Rosario por un grave caso de abuso sexual recibió este jueves el alta médica, luego de presentar una evolución favorable. Así lo confirmaron fuentes sanitarias consultadas por el programa Telenoche Rosario (El Tres).
El niño se encuentra ahora bajo un régimen de protección excepcional y las autoridades deberán decidir si será trasladado a una familia solidaria o a un hogar dependiente del sistema de protección de la infancia.
Por el caso, permanece detenido Guillermo Mario Vázquez, de 45 años, quien fue imputado el 11 de noviembre. La jueza Lorena Aronne dispuso prisión preventiva efectiva por el plazo de ley.
La investigación está a cargo de los fiscales Agustina Fertitta y Diego Meinero. Según indicaron, el ataque ocurrió entre el 24 y el 31 de octubre. La situación salió a la luz cuando la madre del pequeño, una adolescente de 16 años, acudió al hospital al notar que su hijo manifestaba dolor.
El Ministerio Público de la Acusación calificó el hecho como abuso sexual con acceso carnal agravado por el grave daño a la salud física de la víctima. La madre declaró que mantenía un vínculo sentimental con Vázquez y que fue él mismo quien los trasladó al hospital en un vehículo perteneciente a un familiar.
Mientras continúan las actuaciones judiciales, se espera que en los próximos días se defina el dispositivo de protección y contención para el bebé.
La ciudad vive horas de enorme preocupación tras la muerte de dos jóvenes y la aparición de nuevas circunstancias que aún se investigan. Las autoridades activaron protocolos de emergencia y acompañamiento.
El juez federal Aurelio Cuello Murua ordenó 120 días de prisión preventiva para el conductor detenido en la RN34 con 105 kilos de cocaína en una Jeep Cherokee.
La Policía Federal interceptó dos micros provenientes de Argentina y detectó a más de un centenar de pasajeros sin documentación migratoria. Serán deportados.
Los gobiernos de Perú y Chile resolvieron reforzar el control fronterizo y crear un comité binacional para ordenar la situación migratoria tras días de tensión en la zona de Tacna y Arica.
Los niños, de entre 2 y 4 años, estaban encerrados y sin alimento desde el sábado. La Policía intervino tras una denuncia vecinal y quedaron al resguardo de una tía.
El Xeneize ganó 4-1 en los penales tras empatar 2-2 ante Gimnasia en el Florencio Sola y obtuvo su 29° título en la categoría.
Tras su salida de Independiente Rivadavia, el colombiano despierta interés en dos potencias del Brasileirao, que prepararían propuestas económicas para contratarlo.
El club definió las salidas de Franco Jara, Elías López y Facundo Quignon. Zielinski comienza a rearmar el plantel para el próximo año.
El entrenador firmó contrato hasta junio de 2027 y será presentado este viernes. El jueves ya estará al frente del arranque de la pretemporada.
Hólger y Edwin Quintero, dos talentos de 16 años del fútbol ecuatoriano, fueron adquiridos por el Arsenal y se sumarán al club inglés cuando cumplan 18.
El músico fue intervenido después de su show en La Plata y permanece en reposo, con una recuperación que avanza dentro de lo previsto.
A días del verano, Cristina Kirchner solicitó volver a usar la terraza de su departamento