El bebé de 6 meses que permanecía internado en el hospital Víctor J. Vilela de Rosario por un grave caso de abuso sexual recibió este jueves el alta médica, luego de presentar una evolución favorable. Así lo confirmaron fuentes sanitarias consultadas por el programa Telenoche Rosario (El Tres).

El niño se encuentra ahora bajo un régimen de protección excepcional y las autoridades deberán decidir si será trasladado a una familia solidaria o a un hogar dependiente del sistema de protección de la infancia.

Por el caso, permanece detenido Guillermo Mario Vázquez, de 45 años, quien fue imputado el 11 de noviembre. La jueza Lorena Aronne dispuso prisión preventiva efectiva por el plazo de ley.

La investigación está a cargo de los fiscales Agustina Fertitta y Diego Meinero. Según indicaron, el ataque ocurrió entre el 24 y el 31 de octubre. La situación salió a la luz cuando la madre del pequeño, una adolescente de 16 años, acudió al hospital al notar que su hijo manifestaba dolor.

El Ministerio Público de la Acusación calificó el hecho como abuso sexual con acceso carnal agravado por el grave daño a la salud física de la víctima. La madre declaró que mantenía un vínculo sentimental con Vázquez y que fue él mismo quien los trasladó al hospital en un vehículo perteneciente a un familiar.

Mientras continúan las actuaciones judiciales, se espera que en los próximos días se defina el dispositivo de protección y contención para el bebé.