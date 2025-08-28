Córdoba: cayó al intentar rescatar a su gato

Un dramático episodio se registró en Córdoba capital cuando una mujer de 32 años cayó desde un tercer piso mientras intentaba rescatar a su gato. El hecho ocurrió el miércoles por la noche en un edificio de departamentos ubicado sobre calle Avellaneda, en barrio Alberdi.

Según informó Aire Digital, el accidente se produjo alrededor de las 21.15 y obligó a un amplio operativo del Departamento Unidades de Alto Riesgo (DUAR). La mujer, tras perder el equilibrio, terminó tendida en un balcón del primer piso.

Bomberos especializados descendieron con camilla y cesta de rescate para poder estabilizarla y trasladarla hasta la planta baja, donde aguardaba una ambulancia. Posteriormente, la víctima fue derivada al hospital de Urgencias con fracturas en la pelvis y el hombro. Aunque su estado es estable, permanece en observación por la gravedad de las lesiones.

En paralelo, los rescatistas lograron retirar al gato de la cornisa sin que presentara heridas. La mascota quedó bajo resguardo tras el operativo.