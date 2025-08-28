Córdoba: cayó al intentar rescatar a su gato

Incautan más de 120 prendas con pieles de especies en extinción
El operativo en un local de Villa Crespo permitió secuestrar piezas valuadas en $335 millones. El dueño promocionaba la venta en redes sociales.
Una mujer de 32 años sufrió fracturas al caer desde un tercer piso en barrio Alberdi, mientras intentaba salvar a su mascota atrapada en una cornisa.Sociedad28 de agosto de 2025SOFIA ZANOTTI
Un dramático episodio se registró en Córdoba capital cuando una mujer de 32 años cayó desde un tercer piso mientras intentaba rescatar a su gato. El hecho ocurrió el miércoles por la noche en un edificio de departamentos ubicado sobre calle Avellaneda, en barrio Alberdi.
Según informó Aire Digital, el accidente se produjo alrededor de las 21.15 y obligó a un amplio operativo del Departamento Unidades de Alto Riesgo (DUAR). La mujer, tras perder el equilibrio, terminó tendida en un balcón del primer piso.
Bomberos especializados descendieron con camilla y cesta de rescate para poder estabilizarla y trasladarla hasta la planta baja, donde aguardaba una ambulancia. Posteriormente, la víctima fue derivada al hospital de Urgencias con fracturas en la pelvis y el hombro. Aunque su estado es estable, permanece en observación por la gravedad de las lesiones.
En paralelo, los rescatistas lograron retirar al gato de la cornisa sin que presentara heridas. La mascota quedó bajo resguardo tras el operativo.
Elizabeth Rodrigo, madre de la actriz y bailarina, fue arrestada en Buenos Aires acusada de integrar una red de trata. Rescataron a 12 mujeres en distintos operativos.
El siniestro ocurrió en la Ruta 33, dentro del tramo urbano de la ciudad. Bomberos rescataron al conductor atrapado y el tránsito permanece afectado.
Una joven de 17 años resultó embestida por un toro luego de descender para ayudar en un choque entre un utilitario y un camión con animales. Fue trasladada al HECA.
El Centro Universitario Firmat habilitó la inscripción para una nueva edición de la Escuela de Oficios de la Universidad Nacional de Rosario. Hay propuestas con salida laboral en distintas áreas.
La Justicia avanza en una causa por abuso sexual contra un pastor evangélico. El fiscal solicitó 16 años de prisión y ahora resta fijar la fecha del juicio oral.
El corto dirigido por Walter Dieguez se estrenará el lunes 1 de septiembre en la Biblioteca Popular “Nosotros”, con entrada libre y gratuita.
El intendente Norberto Gizzi recibió al plantel nacional, que se prepara en Sportsman para el Sudamericano de octubre. Esta noche jugarán un amistoso ante Centenario de Venado Tuerto.
Economía logró cubrir todos los vencimientos y obtuvo $1,1 billones extra, aunque debió convalidar intereses muy elevados.
Vecinos marcaron un pozo en el km 666 con mensajes irónicos para advertir a los conductores. La falta de obras en la traza vuelve a estar en el centro de las críticas.
La expresidenta envió un audio a un acto de Kicillof y advirtió sobre jubilados que deben partir medicamentos. También vinculó la situación con el escándalo de las coimas en la ANDIS.