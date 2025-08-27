Milei tras el ataque: “Kirchnerismo nunca más”

Luego de los incidentes registrados en Lomas de Zamora, donde una caravana encabezada por el presidente Javier Milei fue atacada con piedras, el mandatario difundió un mensaje en sus redes sociales en el que apuntó contra sectores de la oposición.

Desde la Quinta de Olivos, acompañado por su hermana y secretaria General, Karina Milei, y el diputado José Luis Espert, el jefe de Estado calificó a los agresores como “kukas tira piedras carentes de ideas” y sostuvo que la violencia es “el único recurso al que recurren”.

En su publicación, el Presidente vinculó lo ocurrido con el escenario electoral y convocó a sus seguidores a expresarse en las urnas. “El 7/9 y el 26/10 digamos en las urnas kirchnerismo nunca más”, escribió, reforzando su estrategia de polarización en la campaña.

Milei cerró su mensaje con su habitual consigna: “VLLC!”, reafirmando la línea discursiva con la que busca consolidar apoyo en la recta final hacia las elecciones legislativas provinciales y nacionales.