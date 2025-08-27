Ataque con piedras a Milei en Lomas de Zamora

El presidente Javier Milei encabezaba este miércoles una caravana por Lomas de Zamora, en el conurbano bonaerense, cuando un grupo de manifestantes comenzó a arrojar piedras contra los vehículos oficiales. En el acto también participaban su hermana, Karina Milei, y el diputado José Luis Espert.



Según confirmaron fuentes oficiales, los ataques obligaron a interrumpir la actividad y evacuar de inmediato a la comitiva. Milei y su hermana se trasladaron a otra camioneta para regresar a Olivos, mientras que Espert se retiró en la moto de un militante libertario. Por los incidentes, la policía detuvo a dos personas.

“En un momento cayeron piedras muy cerca del Presidente y de fotógrafas del equipo. Se puso muy violento y decidimos terminar el evento”, relató Espert en declaraciones televisivas.

Ya en la residencia de Olivos, el mandatario publicó un mensaje en redes sociales en el que acusó a sectores kirchneristas de haber organizado el ataque y llamó a rechazar la violencia en las próximas elecciones.

El hecho generó repercusiones en distintos referentes de La Libertad Avanza. El vocero presidencial, Manuel Adorni, sostuvo que “militantes de la vieja política” fueron responsables del episodio, mientras que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, denunció que se trató de un ataque “organizado” por el kirchnerismo.

Desde la oposición, en tanto, no hubo pronunciamientos inmediatos, aunque fuentes locales indicaron que la policía de la provincia continúa investigando lo ocurrido.

El incidente ocurre a menos de dos semanas de las elecciones legislativas del 7 de septiembre, en un contexto de campaña marcado por la tensión política y acusaciones cruzadas.