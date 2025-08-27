La Sub16 de Unión del Centro viaja a Neuquén

Torneo de Maxivóley: el equipo municipal logró dos triunfos en Colón
El plantel femenino del Taller de Vóley de la Municipalidad obtuvo dos contundentes victorias en la séptima fecha del campeonato, consolidando su gran presente deportivo.
El seleccionado femenino representará a la región en el Campeonato Argentino Sub 16 Damas C, del 28 al 31 de agosto. Debutará este jueves frente a Asociación Noroeste.Deportes del Sur27 de agosto de 2025GASTON PAROLA
La Federación Unión del Centro presentó oficialmente a su Selección Sub 16 femenina, que representará a la región en el Campeonato Argentino de Seleccionados Damas C, a disputarse en Neuquén del 28 al 31 de agosto.
El plantel está integrado por 20 jugadoras de distintos clubes: C.E.F, Sportsman, Jockey Club, Ranqueles, Unión y Cultura, Municipalidad de Venado Tuerto y Studebaker. Desde Villa Cañás dirán presente las representantes de Sportsman —Agostina Arro, Constanza Prada, Victoria Medici y Julieta Obulgen—, junto a las jugadoras de Studebaker, Larisa Depaoli y Giana Villareal.
La delegación es encabezada por Luciano Magallanes, con Abril Benso como jefa de equipo y el entrenador principal Luciano Parola. El staff se completa con Darío Fabián Urraco (preparador físico), Milagros Alseda (ayudante técnica), Milagros Aranda (kinesióloga) y Shaiel Nieto (cámara).
El equipo integrará la Zona A junto con Federación Sanluiseña, Federación Chaqueña y Asociación Noroeste. El debut será este jueves a las 10:00 frente a Asociación Noroeste, y el mismo día a las 19:40 jugarán ante Federación Sanluiseña. El viernes cerrarán la fase de grupos enfrentando a Federación Chaqueña a las 13:20. El sábado y domingo se disputarán las instancias finales.
El certamen reúne a federaciones de todo el país y constituye una gran oportunidad para que las jóvenes jugadoras muestren su talento en el plano nacional.
El “Verde” venció 3-1 a Hughes en Villa Cañás, mantiene el invicto y lidera el torneo con 49 puntos. Unión y Cultura lo escolta con 45.
El Salón de Deportes fue escenario de una jornada recreativa entre equipos de ambas localidades, con partidos amistosos que fortalecieron integración y compañerismo.
El seleccionado juvenil cayó por penales ante la Liga Interprovincial tras empatar 1 a 1 en tiempo reglamentario.
El combinado juvenil venció 5-2 a la Liga Deportiva del Sur y jugará esta tarde la final ante la Liga Interprovincial.
La doble jornada del Clausura Pre-Federal dejó triunfos de cuatro equipos este domingo. La fecha se completa el martes con Argentino ante Atenas.
La modelo compartió una producción en Holbox para Ricky Sarkany y aprovechó para difundir su nueva marca de yerba.
El expresidente colombiano busca que el Tribunal Superior de Bogotá emita un fallo de fondo sobre su condena por soborno y fraude procesal.
El máximo tribunal rechazó un planteo de nulidad de Tabacalera Sarandí y ratificó la validez de los impuestos internos al cigarrillo, poniendo fin a la estrategia judicial de Pablo Otero.
El domingo 31 de agosto se realizará un nuevo festival en apoyo a Cristina Kirchner en la Plaza Usina, con música, ferias y actividades culturales.
El intendente Norberto Gizzi recibió al plantel nacional, que se prepara en Sportsman para el Sudamericano de octubre. Esta noche jugarán un amistoso ante Centenario de Venado Tuerto.