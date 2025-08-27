La Sub16 de Unión del Centro viaja a Neuquén

La Federación Unión del Centro presentó oficialmente a su Selección Sub 16 femenina, que representará a la región en el Campeonato Argentino de Seleccionados Damas C, a disputarse en Neuquén del 28 al 31 de agosto.

El plantel está integrado por 20 jugadoras de distintos clubes: C.E.F, Sportsman, Jockey Club, Ranqueles, Unión y Cultura, Municipalidad de Venado Tuerto y Studebaker. Desde Villa Cañás dirán presente las representantes de Sportsman —Agostina Arro, Constanza Prada, Victoria Medici y Julieta Obulgen—, junto a las jugadoras de Studebaker, Larisa Depaoli y Giana Villareal.

La delegación es encabezada por Luciano Magallanes, con Abril Benso como jefa de equipo y el entrenador principal Luciano Parola. El staff se completa con Darío Fabián Urraco (preparador físico), Milagros Alseda (ayudante técnica), Milagros Aranda (kinesióloga) y Shaiel Nieto (cámara).

El equipo integrará la Zona A junto con Federación Sanluiseña, Federación Chaqueña y Asociación Noroeste. El debut será este jueves a las 10:00 frente a Asociación Noroeste, y el mismo día a las 19:40 jugarán ante Federación Sanluiseña. El viernes cerrarán la fase de grupos enfrentando a Federación Chaqueña a las 13:20. El sábado y domingo se disputarán las instancias finales.

El certamen reúne a federaciones de todo el país y constituye una gran oportunidad para que las jóvenes jugadoras muestren su talento en el plano nacional.