Presentan un documental sobre la hamaca de Firmat

Firmat: piden 16 años de prisión para un pastor
La Justicia avanza en una causa por abuso sexual contra un pastor evangélico. El fiscal solicitó 16 años de prisión y ahora resta fijar la fecha del juicio oral.
El corto dirigido por Walter Dieguez se estrenará el lunes 1 de septiembre en la Biblioteca Popular “Nosotros”, con entrada libre y gratuita.Sociedad27 de agosto de 2025SOFIA ZANOTTI
El próximo lunes 1 de septiembre, a las 19, la Biblioteca Popular “Nosotros” de Firmat (San Martín 1148) será sede de la presentación del documental La Hamaca de Firmat, realizado por Walter Dieguez.
La producción recorre uno de los misterios más recordados de la ciudad, aquel que atrajo la atención de medios nacionales e internacionales: una hamaca que se movía sola en la plaza local.
El corto combina testimonios de vecinos, entrevistas a especialistas, recreaciones e imágenes reales que buscan acercar al espectador a un fenómeno que, con el paso de los años, continúa desafiando las explicaciones convencionales.
“Este trabajo intenta adentrar al público en un mundo donde lo inexplicable sigue generando interrogantes”, señalaron los organizadores.
La actividad es con entrada libre y gratuita, y desde la institución convocan a toda la comunidad a ser parte de esta propuesta cultural que rescata una historia que marcó la identidad de Firmat.
El Hospital Iturraspe denunció la desaparición de dosis de uso crítico. El Ministerio de Salud elevó el caso a la Justicia y abrió un sumario interno.
Especialistas advierten sobre el rol del Aedes aegypti y llaman a reforzar medidas preventivas antes de la próxima temporada.
El Club Atlético River Plate de Inrriville deberá indemnizar a los padres de un niño que falleció tras caer a la piscina durante una fiesta fuera de temporada. La Justicia le atribuyó el 80% de la responsabilidad.
La niña de 5 años ingresó al Hospital Vilela con convulsiones y lesiones. La Justicia aguarda los resultados de la autopsia para esclarecer el caso.
Miles de argentinos cruzan la frontera para adquirir tecnología, indumentaria y productos esenciales con precios hasta un 85% más bajos que en el país. El fenómeno dinamiza la economía paraguaya y cambia el mapa del turismo de consumo.
La modelo compartió una producción en Holbox para Ricky Sarkany y aprovechó para difundir su nueva marca de yerba.
El expresidente colombiano busca que el Tribunal Superior de Bogotá emita un fallo de fondo sobre su condena por soborno y fraude procesal.
El máximo tribunal rechazó un planteo de nulidad de Tabacalera Sarandí y ratificó la validez de los impuestos internos al cigarrillo, poniendo fin a la estrategia judicial de Pablo Otero.
El domingo 31 de agosto se realizará un nuevo festival en apoyo a Cristina Kirchner en la Plaza Usina, con música, ferias y actividades culturales.
El intendente Norberto Gizzi recibió al plantel nacional, que se prepara en Sportsman para el Sudamericano de octubre. Esta noche jugarán un amistoso ante Centenario de Venado Tuerto.