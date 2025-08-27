Presentan un documental sobre la hamaca de Firmat

El próximo lunes 1 de septiembre, a las 19, la Biblioteca Popular “Nosotros” de Firmat (San Martín 1148) será sede de la presentación del documental La Hamaca de Firmat, realizado por Walter Dieguez.

La producción recorre uno de los misterios más recordados de la ciudad, aquel que atrajo la atención de medios nacionales e internacionales: una hamaca que se movía sola en la plaza local.

El corto combina testimonios de vecinos, entrevistas a especialistas, recreaciones e imágenes reales que buscan acercar al espectador a un fenómeno que, con el paso de los años, continúa desafiando las explicaciones convencionales.

“Este trabajo intenta adentrar al público en un mundo donde lo inexplicable sigue generando interrogantes”, señalaron los organizadores.

La actividad es con entrada libre y gratuita, y desde la institución convocan a toda la comunidad a ser parte de esta propuesta cultural que rescata una historia que marcó la identidad de Firmat.