Incendio en un obrador durante la madrugada en Venado Tuerto

En las primeras horas de este miércoles, un incendio sorprendió a los vecinos de Venado Tuerto en una zona en desarrollo urbanístico. El siniestro se registró en un obrador metálico instalado dentro de una obra en construcción ubicada en la intersección de las calles Isaac Sigal y Roberto Alfaro.



Según informaron fuentes oficiales, el llamado de emergencia ingresó a las 4:20 de la madrugada. De inmediato, una dotación de Bomberos Voluntarios acudió al lugar y constató que el fuego avanzaba en el interior del obrador.

Los servidores públicos actuaron con rapidez utilizando una línea devanadera, lo que permitió controlar las llamas y evitar que se propagaran hacia otros sectores del predio. Posteriormente, se realizaron tareas de enfriamiento y verificación para descartar riesgos de reignición, además de la correspondiente documentación fotográfica del hecho.

Al sitio también se hizo presente personal policial para garantizar la seguridad y realizar las actuaciones de rutina. Hasta el momento no se registraron personas lesionadas, y si bien la causa aún no fue confirmada, se presume que podría haberse tratado de una falla eléctrica.