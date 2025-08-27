Incendio en un obrador durante la madrugada en Venado Tuerto

Chovet avanza con la remodelación del acceso principal
Se ejecutan obras de hormigonado en la Avenida Estanislao López, con apoyo del Gobierno provincial, para mejorar la circulación y reforzar la seguridad vial.
El fuego se desató en una obra en construcción a las 4:20. Bomberos y policías intervinieron rápidamente y evitaron que las llamas se propagaran.Regionales27 de agosto de 2025SOFIA ZANOTTI
En las primeras horas de este miércoles, un incendio sorprendió a los vecinos de Venado Tuerto en una zona en desarrollo urbanístico. El siniestro se registró en un obrador metálico instalado dentro de una obra en construcción ubicada en la intersección de las calles Isaac Sigal y Roberto Alfaro.
Según informaron fuentes oficiales, el llamado de emergencia ingresó a las 4:20 de la madrugada. De inmediato, una dotación de Bomberos Voluntarios acudió al lugar y constató que el fuego avanzaba en el interior del obrador.
Los servidores públicos actuaron con rapidez utilizando una línea devanadera, lo que permitió controlar las llamas y evitar que se propagaran hacia otros sectores del predio. Posteriormente, se realizaron tareas de enfriamiento y verificación para descartar riesgos de reignición, además de la correspondiente documentación fotográfica del hecho.
Al sitio también se hizo presente personal policial para garantizar la seguridad y realizar las actuaciones de rutina. Hasta el momento no se registraron personas lesionadas, y si bien la causa aún no fue confirmada, se presume que podría haberse tratado de una falla eléctrica.
Se ejecutan obras de hormigonado en la Avenida Estanislao López, con apoyo del Gobierno provincial, para mejorar la circulación y reforzar la seguridad vial.
La comunidad disfrutó de una jornada recreativa con actividades, premios y buffet a cargo de la Parroquia Nuestra Señora del Carmen.
Un llamado alertó sobre la presencia de un artefacto explosivo en la Escuela de Enseñanza Media Nº 446. El edificio fue desalojado y fuerzas de seguridad trabajan en el lugar.
La comuna retiró mercadería en mal estado y aplicó sanciones. Los controles continuarán para garantizar la seguridad alimentaria.
Este domingo, seis barrios de Venado Tuerto se reúnen en la Plaza Papa Francisco para festejar el Día del Niño con juegos, música, chocolate caliente y sorpresas.
Un joven oriundo de La Carlota perdió la vida tras impactar contra un árbol en la Ruta Provincial N° 4, a la altura de La Laguna.
La modelo compartió una producción en Holbox para Ricky Sarkany y aprovechó para difundir su nueva marca de yerba.
El expresidente colombiano busca que el Tribunal Superior de Bogotá emita un fallo de fondo sobre su condena por soborno y fraude procesal.
El máximo tribunal rechazó un planteo de nulidad de Tabacalera Sarandí y ratificó la validez de los impuestos internos al cigarrillo, poniendo fin a la estrategia judicial de Pablo Otero.
El domingo 31 de agosto se realizará un nuevo festival en apoyo a Cristina Kirchner en la Plaza Usina, con música, ferias y actividades culturales.
El intendente Norberto Gizzi recibió al plantel nacional, que se prepara en Sportsman para el Sudamericano de octubre. Esta noche jugarán un amistoso ante Centenario de Venado Tuerto.