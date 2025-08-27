Milei encabezará caravana de LLA en Lomas de Zamora

El presidente Javier Milei encabezará este miércoles una caravana de campaña de La Libertad Avanza (LLA) en el partido bonaerense de Lomas de Zamora, como parte de la estrategia de cierre en la previa a las elecciones provinciales del 7 de septiembre.

El encuentro está previsto para las 14 horas en Hipólito Yrigoyen 10699, en Temperley, desde donde la caravana se desplazará hasta la calle Portela. Según informaron desde LLA, a la militancia se le solicitó concurrir con banderas argentinas para acompañar la actividad.



La actividad se da luego del acto realizado el lunes en Junín, donde Milei presentó a los candidatos nacionales de su espacio y volvió a advertir sobre posibles maniobras de fraude en los próximos comicios bonaerenses. “Se va a votar con una boleta que permite el fraude”, afirmó el mandatario, en alusión al sistema tradicional de papeletas que se utilizará en septiembre, a diferencia de la Boleta Única Papel (BUP) que regirá en las elecciones de octubre.

En ese mismo discurso, Milei reforzó la idea de avanzar sobre gobernadores e intendentes para que las reformas de su programa político tengan alcance en todo el país. “Octubre será mucho mejor que septiembre. Si ganamos la provincia, estaremos clavando el primer clavo en el cajón del kirchnerismo”, expresó.

El acto de Junín tuvo lugar en medio de la polémica generada por los audios que revelan presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), aunque el Presidente evitó referirse a esa situación en su discurso.