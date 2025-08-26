Dólar trepa a $1.370 y crece la incertidumbre

Dólar hoy: cotización oficial y blue este lunes 18 de agosto
El dólar blue y el oficial se negocian en $1320 para la venta, sin variaciones en la jornada.
Las principales entidades financieras ajustaron sus cotizaciones con diferencias de hasta $62, en un mercado marcado por la volatilidad y la cautela.Mercados26 de agosto de 2025SOFIA ZANOTTI
El dólar minorista alcanzó este lunes valores récord en los principales bancos del país, en medio de un escenario de volatilidad que mantiene en alerta a ahorristas y pymes. Según los datos oficiales del Banco Central de la República Argentina (BCRA), la brecha entre las distintas entidades llegó hasta los $62 entre los precios de compra y venta.
En la franja de las 15 horas, el Banco Galicia ofreció la divisa a $1.330 para la compra y $1.370 para la venta, mientras que el Banco Nación la ubicó en $1.320 y $1.360 respectivamente. En el segmento digital, Brubank la fijó en $1.335 y $1.365, y Santander en $1.325 y $1.365.
Entre los bancos internacionales, el Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) marcó uno de los valores más altos con $1.315 para la compra y $1.377 para la venta. En tanto, Banco Macro operó en $1.333 y $1.373, y Banco Piano en $1.325 y $1.365.
La cotización promedio del dólar minorista se ubicó así en torno a los $1.370 para la venta, lo que representa un cambio sustancial respecto de semanas previas. Analistas del mercado señalan que la dispersión entre canales digitales y ventanilla obligó a las entidades a actualizar sus precios con mayor frecuencia, en un contexto de fuerte demanda y presiones externas.
Las referencias publicadas por el BCRA se consolidaron como insumo clave para operadores y medios especializados, al tiempo que la ausencia de un techo visible mantiene la incertidumbre sobre la evolución del tipo de cambio en los próximos días.
La brecha entre el dólar oficial y el paralelo se mantiene casi neutral, con una diferencia de poco más del 1%. El MEP y el CCL rondan los $1.335, mientras que el dólar turista supera los $1.740.
El dólar oficial se vende a $1.380 en el Banco Nación. Tras subir 13,6% en julio, los mercados siguen atentos a la evolución de los distintos tipos de cambio.
El dólar oficial se ofrece a $1.325 en el Banco Nación, su valor más alto desde la liberalización cambiaria. En julio acumuló una suba del 9,1%. Las reservas cayeron USD 480 millones.
El dólar oficial se vende a $1.300 en el Banco Nación y el BCRA suma reservas por un crédito internacional.
Conocé los valores de compra y venta del dólar oficial, blue, MEP y CCL al comenzar la jornada.
