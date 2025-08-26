Dólar trepa a $1.370 y crece la incertidumbre

Las principales entidades financieras ajustaron sus cotizaciones con diferencias de hasta $62, en un mercado marcado por la volatilidad y la cautela.

El dólar minorista alcanzó este lunes valores récord en los principales bancos del país, en medio de un escenario de volatilidad que mantiene en alerta a ahorristas y pymes. Según los datos oficiales del Banco Central de la República Argentina (BCRA), la brecha entre las distintas entidades llegó hasta los $62 entre los precios de compra y venta.

En la franja de las 15 horas, el Banco Galicia ofreció la divisa a $1.330 para la compra y $1.370 para la venta, mientras que el Banco Nación la ubicó en $1.320 y $1.360 respectivamente. En el segmento digital, Brubank la fijó en $1.335 y $1.365, y Santander en $1.325 y $1.365.

Entre los bancos internacionales, el Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) marcó uno de los valores más altos con $1.315 para la compra y $1.377 para la venta. En tanto, Banco Macro operó en $1.333 y $1.373, y Banco Piano en $1.325 y $1.365.

La cotización promedio del dólar minorista se ubicó así en torno a los $1.370 para la venta, lo que representa un cambio sustancial respecto de semanas previas. Analistas del mercado señalan que la dispersión entre canales digitales y ventanilla obligó a las entidades a actualizar sus precios con mayor frecuencia, en un contexto de fuerte demanda y presiones externas.

Las referencias publicadas por el BCRA se consolidaron como insumo clave para operadores y medios especializados, al tiempo que la ausencia de un techo visible mantiene la incertidumbre sobre la evolución del tipo de cambio en los próximos días.

