Studebaker ganó y sigue firme en la cima

Villa Cañás recibió a Teodelina en un encuentro de newcom
El Salón de Deportes fue escenario de una jornada recreativa entre equipos de ambas localidades, con partidos amistosos que fortalecieron integración y compañerismo.
El “Verde” venció 3-1 a Hughes en Villa Cañás, mantiene el invicto y lidera el torneo con 49 puntos. Unión y Cultura lo escolta con 45.Deportes del Sur26 de agosto de 2025SOFIA ZANOTTI
Studebaker volvió a mostrar su solidez como local y superó 3 a 1 a Hughes en un partido disputado ayer por la tarde en Villa Cañás. Con este resultado, el conjunto dirigido por el “Verde” conserva el invicto y se mantiene como único líder del campeonato con 49 unidades, seguido de cerca por Unión y Cultura, que suma 45.
El encuentro tuvo un primer tiempo intenso. A los 14 minutos, Alexandro “Pichi” Fernández abrió el marcador para Studebaker. Sin embargo, a los 36, Renato Scocco aprovechó una jugada colectiva para igualar 1-1 y darle aire a Hughes.
En la segunda etapa, el local salió decidido y a los 4 minutos Sebastián Acuña volvió a poner en ventaja al puntero. Ya en el cierre, cuando el reloj marcaba 49, Francisco Antonieta, que había ingresado desde el banco, selló el 3-1 definitivo.
El árbitro del partido fue Mirelles, quien condujo un duelo de alta intensidad en el que Studebaker reafirmó su condición de candidato al título.
El seleccionado juvenil cayó por penales ante la Liga Interprovincial tras empatar 1 a 1 en tiempo reglamentario.
El combinado juvenil venció 5-2 a la Liga Deportiva del Sur y jugará esta tarde la final ante la Liga Interprovincial.
La doble jornada del Clausura Pre-Federal dejó triunfos de cuatro equipos este domingo. La fecha se completa el martes con Argentino ante Atenas.
La 22ª fecha de la Primera A y la 5ª del Repechaje en la Primera B dejaron cambios en la tabla y definiciones cada vez más ajustadas.
Ayer se disputó en el Salón de Deportes Municipal de Villa Cañás la 6ª fecha del Torneo de Maxivóley Femenino Zona Sur 2025, organizado por la Asociación del Sur Oeste Santafesino (AVSOS).
El Polideportivo del Club Sportsman será sede de cuatro días de entrenamientos abiertos y un amistoso del combinado nacional juvenil.
Una formación de 46 vagones sorprendió a vecinos y aficionados al ferrocarril al transportar tanques, blindados y camiones tácticos hacia el norte del país para el "Ejercicio Libertador".
Este lunes volvió a aplicarse un aumento bajo el esquema de microprecios. Así quedaron los valores en cada petrolera de la capital provincial.
La actriz logró que sus tres hijos viajen a Estambul para iniciar una nueva etapa escolar, mientras acompaña la carrera futbolística de Mauro Icardi.
Un llamado alertó sobre la presencia de un artefacto explosivo en la Escuela de Enseñanza Media Nº 446. El edificio fue desalojado y fuerzas de seguridad trabajan en el lugar.