Studebaker ganó y sigue firme en la cima

El “Verde” venció 3-1 a Hughes en Villa Cañás, mantiene el invicto y lidera el torneo con 49 puntos. Unión y Cultura lo escolta con 45.

Deportes del Sur26 de agosto de 2025SOFIA ZANOTTISOFIA ZANOTTI
LIGA VENADENSE DE FUTBOL
Studebaker volvió a mostrar su solidez como local y superó 3 a 1 a Hughes en un partido disputado ayer por la tarde en Villa Cañás. Con este resultado, el conjunto dirigido por el “Verde” conserva el invicto y se mantiene como único líder del campeonato con 49 unidades, seguido de cerca por Unión y Cultura, que suma 45.

El encuentro tuvo un primer tiempo intenso. A los 14 minutos, Alexandro “Pichi” Fernández abrió el marcador para Studebaker. Sin embargo, a los 36, Renato Scocco aprovechó una jugada colectiva para igualar 1-1 y darle aire a Hughes.

En la segunda etapa, el local salió decidido y a los 4 minutos Sebastián Acuña volvió a poner en ventaja al puntero. Ya en el cierre, cuando el reloj marcaba 49, Francisco Antonieta, que había ingresado desde el banco, selló el 3-1 definitivo.

El árbitro del partido fue Mirelles, quien condujo un duelo de alta intensidad en el que Studebaker reafirmó su condición de candidato al título.

