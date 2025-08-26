Carmen celebró el Día del Niño con juegos y sorteos

La comunidad disfrutó de una jornada recreativa con actividades, premios y buffet a cargo de la Parroquia Nuestra Señora del Carmen.

Regionales26 de agosto de 2025SOFIA ZANOTTISOFIA ZANOTTI
539376658_1073318348306686_2178516920575229021_n.jpg?stp=cp6_dst-jpg_tt6&_nc_cat=107&ccb=1-7&_nc_sid

La localidad de Carmen vivió este fin de semana una celebración especial por el Día del Niño, que reunió a familias y vecinos en un clima de alegría y participación.

El festejo incluyó juegos, actividades recreativas y sorteos que despertaron el entusiasmo de los más pequeños. Los ganadores recibieron premios y felicitaciones de la organización, que destacó la amplia convocatoria.

Un rol importante tuvo la Parroquia Nuestra Señora del Carmen, que estuvo a cargo del buffet y brindó un excelente servicio a los presentes. Desde la organización agradecieron su colaboración y el acompañamiento de toda la comunidad.

La jornada permitió compartir un espacio de encuentro pensado para los chicos, reforzando valores de integración y comunidad en una fecha especial.

Te puede interesar
Lo más visto
Boletín de noticias