Carmen celebró el Día del Niño con juegos y sorteos

La localidad de Carmen vivió este fin de semana una celebración especial por el Día del Niño, que reunió a familias y vecinos en un clima de alegría y participación.



El festejo incluyó juegos, actividades recreativas y sorteos que despertaron el entusiasmo de los más pequeños. Los ganadores recibieron premios y felicitaciones de la organización, que destacó la amplia convocatoria.



Un rol importante tuvo la Parroquia Nuestra Señora del Carmen, que estuvo a cargo del buffet y brindó un excelente servicio a los presentes. Desde la organización agradecieron su colaboración y el acompañamiento de toda la comunidad.



La jornada permitió compartir un espacio de encuentro pensado para los chicos, reforzando valores de integración y comunidad en una fecha especial.