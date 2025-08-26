Carmen celebró el Día del Niño con juegos y sorteos

Evacuaron el Colegio Nacional de Venado Tuerto por amenaza de bomba
Un llamado alertó sobre la presencia de un artefacto explosivo en la Escuela de Enseñanza Media Nº 446. El edificio fue desalojado y fuerzas de seguridad trabajan en el lugar.
La comunidad disfrutó de una jornada recreativa con actividades, premios y buffet a cargo de la Parroquia Nuestra Señora del Carmen.Regionales26 de agosto de 2025SOFIA ZANOTTI
La localidad de Carmen vivió este fin de semana una celebración especial por el Día del Niño, que reunió a familias y vecinos en un clima de alegría y participación.
El festejo incluyó juegos, actividades recreativas y sorteos que despertaron el entusiasmo de los más pequeños. Los ganadores recibieron premios y felicitaciones de la organización, que destacó la amplia convocatoria.
Un rol importante tuvo la Parroquia Nuestra Señora del Carmen, que estuvo a cargo del buffet y brindó un excelente servicio a los presentes. Desde la organización agradecieron su colaboración y el acompañamiento de toda la comunidad.
La jornada permitió compartir un espacio de encuentro pensado para los chicos, reforzando valores de integración y comunidad en una fecha especial.
Un llamado alertó sobre la presencia de un artefacto explosivo en la Escuela de Enseñanza Media Nº 446. El edificio fue desalojado y fuerzas de seguridad trabajan en el lugar.
La comuna retiró mercadería en mal estado y aplicó sanciones. Los controles continuarán para garantizar la seguridad alimentaria.
Este domingo, seis barrios de Venado Tuerto se reúnen en la Plaza Papa Francisco para festejar el Día del Niño con juegos, música, chocolate caliente y sorpresas.
Un joven oriundo de La Carlota perdió la vida tras impactar contra un árbol en la Ruta Provincial N° 4, a la altura de La Laguna.
En el último mes se sumaron dos calles pavimentadas, mejorando la transitabilidad y la infraestructura urbana.
Las tareas se desarrollan entre La Picasa y Rufino, con bacheo, fresado y colocación de una nueva carpeta asfáltica. Se pide precaución a los conductores.
El Polideportivo del Club Sportsman será sede de cuatro días de entrenamientos abiertos y un amistoso del combinado nacional juvenil.
Una formación de 46 vagones sorprendió a vecinos y aficionados al ferrocarril al transportar tanques, blindados y camiones tácticos hacia el norte del país para el "Ejercicio Libertador".
Este lunes volvió a aplicarse un aumento bajo el esquema de microprecios. Así quedaron los valores en cada petrolera de la capital provincial.
La actriz logró que sus tres hijos viajen a Estambul para iniciar una nueva etapa escolar, mientras acompaña la carrera futbolística de Mauro Icardi.
Un llamado alertó sobre la presencia de un artefacto explosivo en la Escuela de Enseñanza Media Nº 446. El edificio fue desalojado y fuerzas de seguridad trabajan en el lugar.