Cristina Kirchner recibió a referentes docentes y criticó a Milei

En la tarde de este lunes, Cristina Fernández de Kirchner mantuvo un encuentro con David Edwards, secretario general de la Internacional de la Educación, y Sonia Alesso, titular de la Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA).

La reunión tuvo lugar en las oficinas de la exmandataria ubicadas en la calle San José al 1111. Allí se dialogó sobre el presente y futuro de la educación pública en Argentina, el rol que cumple en la movilidad social ascendente y la conflictividad internacional que atraviesa el sector.

Tras el encuentro, la expresidenta utilizó sus redes sociales para cuestionar las políticas del presidente Javier Milei, al considerar que han provocado una “catástrofe social” en el país.

Edwards, que encabeza la organización que nuclea a más de 32 millones de docentes en 173 países, visitó Argentina en el marco de una agenda regional. Cristina Kirchner agradeció la visita y la solidaridad expresada por el dirigente internacional.