Funcionario de Seguridad cuestiona la validez del audio de Spagnuolo

El director nacional de Normativa y Enlace Judicial del Ministerio de Seguridad, Fernando Soto, aseguró este lunes que el audio en el que se escucharía al ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, hablando de presuntas coimas, “está claramente armado y compaginado”.

A través de su cuenta en la red social X, el funcionario del área que conduce Patricia Bullrich sostuvo que “de ser real, ha sido obtenido ilícitamente” y advirtió que, en consecuencia, “es una prueba inválida”.

“Toda actuación judicial construida sobre una prueba inválida es, insalvablemente, nula”, agregó Soto, en un mensaje que lo convierte en el primer integrante del Gobierno en cuestionar de manera explícita la validez de la grabación.

La declaración se conoció un día después de que el presidente Javier Milei encabezara un acto en la Corporación América, donde evitó referirse de manera directa a la polémica en torno a la Agencia de Discapacidad y el escándalo por supuestos pedidos de sobornos.