Funcionario de Seguridad cuestiona la validez del audio de Spagnuolo

Cristina Kirchner recibió a referentes docentes y criticó a Milei
La expresidenta se reunió con David Edwards y Sonia Alesso. Analizaron la situación de la educación pública y cuestionó al Gobierno por la “catástrofe social”.
Fernando Soto afirmó que la grabación atribuida al ex titular de la ANDIS “está armada y compaginada” y que no puede ser usada como prueba judicial.Política 25 de agosto de 2025LORENA ACOSTA
El director nacional de Normativa y Enlace Judicial del Ministerio de Seguridad, Fernando Soto, aseguró este lunes que el audio en el que se escucharía al ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, hablando de presuntas coimas, “está claramente armado y compaginado”.
A través de su cuenta en la red social X, el funcionario del área que conduce Patricia Bullrich sostuvo que “de ser real, ha sido obtenido ilícitamente” y advirtió que, en consecuencia, “es una prueba inválida”.
“Toda actuación judicial construida sobre una prueba inválida es, insalvablemente, nula”, agregó Soto, en un mensaje que lo convierte en el primer integrante del Gobierno en cuestionar de manera explícita la validez de la grabación.
La declaración se conoció un día después de que el presidente Javier Milei encabezara un acto en la Corporación América, donde evitó referirse de manera directa a la polémica en torno a la Agencia de Discapacidad y el escándalo por supuestos pedidos de sobornos.
La Cámara de Diputados inicia mañana el análisis de cuatro proyectos para indagar sobre el control del fentanilo contaminado que habría provocado casi cien muertes. Una de las iniciativas impulsa una comisión bicameral.
El Presidente no habló de las coimas, pero apuntó contra la oposición. Dijo que "quieren romper todo" y que a su gobierno "no le falta política".
La Justicia analiza contratos por $55 mil millones entre la Agencia Nacional de Discapacidad y la droguería Suizo Argentina, en el marco de la causa por presuntas coimas.
La Justicia analiza los dispositivos secuestrados y la documentación encontrada durante los allanamientos. El objetivo es determinar si existieron maniobras ilegales en beneficio de la droguería Suizo Argentina.
La Justicia avanza en la investigación tras la filtración de audios que vinculan a exfuncionarios y empresarios con presuntos sobornos millonarios en la compra de fármacos para personas con discapacidad.
