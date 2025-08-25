Diputados debate comisión investigadora por el caso fentanilo

La Cámara de Diputados debatirá este martes la creación de una comisión investigadora para esclarecer las fallas en los controles sobre la producción de fentanilo contaminado, que ya habría causado cerca de cien muertes en el país.

La Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento, presidida por Silvia Lospennato (PRO), fue citada a las 14 horas para una reunión informativa donde expondrán los autores de los cuatro proyectos presentados. Entre ellos figuran Silvia Guidice (PRO), Pablo Juliano (Democracia para Siempre), Victoria Tolosa Paz (Unión por la Patria) y Jorge Araujo (Unión por la Patria).

La propuesta que más volumen político genera es la de Tolosa Paz, quien impulsa la conformación de una comisión bicameral, integrada por ocho diputados y ocho senadores, similar a lo ocurrido con la comisión investigadora del caso AMIA. Este proyecto ya cuenta con el respaldo de legisladores de distintos espacios, como Encuentro Federal, y contempla amplias facultades, incluyendo la posibilidad de requerir documentación pública y privada bajo intimación, solicitar allanamientos y acceder a información de organismos de inteligencia.

Por su parte, el proyecto de Juliano propone focalizar en el análisis de expedientes de la ANMAT contra laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A. desde 2020, mientras que Guidice plantea una integración proporcional de los bloques en la comisión. En cuanto al esquema de funcionamiento, las iniciativas varían en la elección de autoridades y en la duración: todos coinciden en un plazo inicial de 90 días, aunque Tolosa Paz habilita extenderlo hasta un año.

El debate será el primer paso hacia la definición de un mecanismo institucional que permita determinar responsabilidades y eventuales irregularidades en el manejo del fentanilo en el país.