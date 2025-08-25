Diputados debate comisión investigadora por el caso fentanilo

Cristina Kirchner recibió a referentes docentes y criticó a Milei
La expresidenta se reunió con David Edwards y Sonia Alesso. Analizaron la situación de la educación pública y cuestionó al Gobierno por la “catástrofe social”.
La Cámara de Diputados inicia mañana el análisis de cuatro proyectos para indagar sobre el control del fentanilo contaminado que habría provocado casi cien muertes. Una de las iniciativas impulsa una comisión bicameral.Política 25 de agosto de 2025LORENA ACOSTA
La Cámara de Diputados debatirá este martes la creación de una comisión investigadora para esclarecer las fallas en los controles sobre la producción de fentanilo contaminado, que ya habría causado cerca de cien muertes en el país.
La Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento, presidida por Silvia Lospennato (PRO), fue citada a las 14 horas para una reunión informativa donde expondrán los autores de los cuatro proyectos presentados. Entre ellos figuran Silvia Guidice (PRO), Pablo Juliano (Democracia para Siempre), Victoria Tolosa Paz (Unión por la Patria) y Jorge Araujo (Unión por la Patria).
La propuesta que más volumen político genera es la de Tolosa Paz, quien impulsa la conformación de una comisión bicameral, integrada por ocho diputados y ocho senadores, similar a lo ocurrido con la comisión investigadora del caso AMIA. Este proyecto ya cuenta con el respaldo de legisladores de distintos espacios, como Encuentro Federal, y contempla amplias facultades, incluyendo la posibilidad de requerir documentación pública y privada bajo intimación, solicitar allanamientos y acceder a información de organismos de inteligencia.
Por su parte, el proyecto de Juliano propone focalizar en el análisis de expedientes de la ANMAT contra laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A. desde 2020, mientras que Guidice plantea una integración proporcional de los bloques en la comisión. En cuanto al esquema de funcionamiento, las iniciativas varían en la elección de autoridades y en la duración: todos coinciden en un plazo inicial de 90 días, aunque Tolosa Paz habilita extenderlo hasta un año.
El debate será el primer paso hacia la definición de un mecanismo institucional que permita determinar responsabilidades y eventuales irregularidades en el manejo del fentanilo en el país.
Fernando Soto afirmó que la grabación atribuida al ex titular de la ANDIS “está armada y compaginada” y que no puede ser usada como prueba judicial.
El Presidente no habló de las coimas, pero apuntó contra la oposición. Dijo que "quieren romper todo" y que a su gobierno "no le falta política".
La Justicia analiza contratos por $55 mil millones entre la Agencia Nacional de Discapacidad y la droguería Suizo Argentina, en el marco de la causa por presuntas coimas.
La Justicia analiza los dispositivos secuestrados y la documentación encontrada durante los allanamientos. El objetivo es determinar si existieron maniobras ilegales en beneficio de la droguería Suizo Argentina.
La Justicia avanza en la investigación tras la filtración de audios que vinculan a exfuncionarios y empresarios con presuntos sobornos millonarios en la compra de fármacos para personas con discapacidad.
Una formación de 46 vagones sorprendió a vecinos y aficionados al ferrocarril al transportar tanques, blindados y camiones tácticos hacia el norte del país para el "Ejercicio Libertador".
El seleccionado juvenil cayó por penales ante la Liga Interprovincial tras empatar 1 a 1 en tiempo reglamentario.
Jubilados con haberes superiores a la mínima y beneficiarios de la Prestación por Desempleo con DNI terminados en 2 y 3 cobran hoy. También siguen vigentes las Asignaciones de Pago Único y las de PNC para todas las terminaciones hasta el 10 de septiembre.
Un hombre fue aprehendido luego de efectuar disparos frente a una vivienda en Santa Isabel. La Fiscalía ordenó su traslado a la Alcaidía de Melincué, donde permanecerá hasta la audiencia imputativa.
Este lunes volvió a aplicarse un aumento bajo el esquema de microprecios. Así quedaron los valores en cada petrolera de la capital provincial.