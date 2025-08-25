Evacuaron el Colegio Nacional de Venado Tuerto por amenaza de bomba

Incautan alimentos por falta de cadena de frío en Sancti Spíritu
Regionales25 de agosto de 2025LORENA ACOSTA
En horas del mediodía de este lunes se activó el protocolo de emergencia en la Escuela de Enseñanza Media Nº 446 “Juan Bautista Alberdi” de Venado Tuerto, conocida como el Colegio Nacional, tras recibirse una amenaza de bomba.
El aviso ingresó directamente a la institución ubicada en la intersección de Alem y Juan Bautista Alberdi. De inmediato, las autoridades escolares decidieron evacuar a todos los alumnos y personal docente, quienes aguardaron en las inmediaciones a la espera de novedades.
Al lugar acudieron efectivos policiales, Bomberos Voluntarios y agentes de Tránsito Municipal. Según informaron, se espera el arribo de personal especializado en explosivos para realizar una revisión exhaustiva del edificio y descartar cualquier riesgo.
Cabe recordar que no es la primera vez que una escuela de la ciudad recibe una advertencia de este tipo. En los antecedentes registrados, todos los casos resultaron ser falsas alarmas. El Colegio Nacional, además, cuenta con experiencia en protocolos de evacuación, ya que en distintas oportunidades realizó simulacros preventivos.
