Detenido en Santa Isabel tras disparos contra una vivienda

Un grave episodio de violencia se registró el domingo por la tarde en la localidad de Santa Isabel. Personal de la Comisaría Quinta intervino en inmediaciones de calles J. Ingenieros y General Roca, donde un vecino habría efectuado disparos contra una vivienda.

De acuerdo con la denuncia de la víctima, el agresor descendió de un vehículo y comenzó a arrojar objetos hacia el domicilio. Posteriormente ingresó a su propia casa, salió con un arma de fuego y disparó tres veces: uno de los tiros apuntó hacia la víctima, que no resultó herida, mientras que los otros impactaron en la vivienda y fueron realizados al aire.

Por disposición de la Fiscalía, se dio intervención a la Policía de Investigaciones (PDI), que realizó tareas científicas y forenses en el lugar. Durante un registro voluntario en la vivienda del sospechoso no se encontraron armas.

El hombre quedó detenido tras conocerse sus antecedentes. Fue notificado de la causa y trasladado a la Alcaidía Departamental de Melincué, donde permanecerá hasta la audiencia imputativa.