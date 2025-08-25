Detenido en Santa Isabel tras disparos contra una vivienda

Incautan 12 caballos por maltrato en Venado Tuerto
La Policía Rural “Los Pumas” intervino en un campo suburbano donde hallaron equinos en estado crítico. El propietario enfrenta una causa por maltrato animal.
Un hombre fue aprehendido luego de efectuar disparos frente a una vivienda en Santa Isabel. La Fiscalía ordenó su traslado a la Alcaidía de Melincué, donde permanecerá hasta la audiencia imputativa.Policiales 25 de agosto de 2025SOFIA ZANOTTI
Un grave episodio de violencia se registró el domingo por la tarde en la localidad de Santa Isabel. Personal de la Comisaría Quinta intervino en inmediaciones de calles J. Ingenieros y General Roca, donde un vecino habría efectuado disparos contra una vivienda.
De acuerdo con la denuncia de la víctima, el agresor descendió de un vehículo y comenzó a arrojar objetos hacia el domicilio. Posteriormente ingresó a su propia casa, salió con un arma de fuego y disparó tres veces: uno de los tiros apuntó hacia la víctima, que no resultó herida, mientras que los otros impactaron en la vivienda y fueron realizados al aire.
Por disposición de la Fiscalía, se dio intervención a la Policía de Investigaciones (PDI), que realizó tareas científicas y forenses en el lugar. Durante un registro voluntario en la vivienda del sospechoso no se encontraron armas.
El hombre quedó detenido tras conocerse sus antecedentes. Fue notificado de la causa y trasladado a la Alcaidía Departamental de Melincué, donde permanecerá hasta la audiencia imputativa.
