Reforma histórica: la nueva Constitución santafesina redefine el poder y los derechos ciudadanos

La inflación en Santa Fe fue del 1,9 % en julio
El índice provincial se mantuvo en línea con el nacional. Los rubros Esparcimiento y Vivienda fueron los que más impulsaron la suba.
Tras 62 años sin cambios, la provincia encara una transformación profunda: reelección limitada, autonomía municipal, rediseño judicial y la incorporación de derechos digitales y ambientales.Santa Fe24 de agosto de 2025GASTON PAROLA
La provincia de Santa Fe avanza hacia una reforma constitucional de gran magnitud que promete modificar de raíz su esquema institucional y político. Tras seis semanas de debate, las cinco comisiones temáticas de la Convención Constituyente concluyeron sus dictámenes, que ahora serán ordenados y pulidos por la Comisión Redactora antes de su tratamiento final en el plenario.
Entre los cambios más relevantes, se habilita la posibilidad de una sola reelección para todos los cargos ejecutivos y legislativos, lo que incluye al actual gobernador Maximiliano Pullaro. También se elimina el sistema de mayoría automática en Diputados, reemplazado por la aplicación pura del método D’Hondt, lo que obligará a la construcción de consensos legislativos permanentes. Además, se prohíben los decretos de necesidad y urgencia, reforzando la idea de un Ejecutivo limitado al diálogo político.
En materia judicial, la Corte Suprema pasará a contar con siete miembros con límite de 75 años, mientras que se crea un Ministerio Público autónomo y dividido en dos órganos independientes: uno de persecución penal y otro de defensa pública. La selección y el control de jueces y fiscales se regirá por concursos transparentes con participación ciudadana, aunque el Ejecutivo conservará la facultad de enviar pliegos con acuerdo legislativo.
La reforma también avanza en un punto largamente reclamado: la autonomía municipal plena, con la posibilidad de que localidades de más de 10.000 habitantes elaboren sus propias cartas orgánicas. Asimismo, se institucionalizan áreas metropolitanas para abordar problemáticas compartidas como transporte, seguridad y ambiente.
Otro aspecto clave es la incorporación de mecanismos de participación ciudadana, como la iniciativa popular, el referéndum vinculante, la revocatoria de mandatos y las audiencias públicas obligatorias en temas de servicios y medioambiente.
En el terreno de los derechos, el nuevo texto suma un capítulo actualizado al siglo XXI, con énfasis en la protección de datos y derechos digitales, la lucha contra la violencia en entornos virtuales, la transparencia algorítmica, el acceso al agua como bien colectivo y la tutela de consumidores y usuarios. También se refuerza la libertad de prensa, se establece la separación entre Iglesia y Estado y se incorporan garantías en materia ambiental, laboral y previsional.
Con estas definiciones, la reforma constitucional santafesina se proyecta como un rediseño institucional profundo que busca equilibrar poderes, modernizar el sistema judicial, fortalecer la participación ciudadana y garantizar nuevos derechos en línea con los desafíos actuales.
El índice provincial se mantuvo en línea con el nacional. Los rubros Esparcimiento y Vivienda fueron los que más impulsaron la suba.
El gobernador abrió la licitación para renovar la pista del Aeropuerto Internacional Rosario, con una inversión provincial de $34.800 millones. Nación había desistido de ejecutar el proyecto.
Las provincias de Santa Fe y Entre Ríos iniciaron la obra de bacheo de pavimento rígido en los accesos al viaducto. La inversión asciende a $434 millones.
La vicegobernadora encabezó el acto en Las Flores, donde se inició la formación de nuevos suboficiales en el marco del plan de expansión carcelaria de la provincia.
En ExpoVenado, el gobernador de Santa Fe destacó obras, defendió la autogestión provincial y aseguró que su foco está en la gestión diaria antes que en una nueva candidatura.
La obra ya supera el 65% de ejecución y busca mejorar la conectividad en el centro-oeste santafesino.
El Polideportivo del Club Sportsman será sede de cuatro días de entrenamientos abiertos y un amistoso del combinado nacional juvenil.
Miles de argentinos cruzan la frontera para adquirir tecnología, indumentaria y productos esenciales con precios hasta un 85% más bajos que en el país. El fenómeno dinamiza la economía paraguaya y cambia el mapa del turismo de consumo.
Una formación de 46 vagones sorprendió a vecinos y aficionados al ferrocarril al transportar tanques, blindados y camiones tácticos hacia el norte del país para el "Ejercicio Libertador".
En el marco del 141° aniversario de la Bolsa de Comercio de Rosario, el presidente Javier Milei centró su discurso en explicar la suba de tasas, la falta de inversiones y los problemas económicos heredados, atribuyendo gran parte de las dificultades al kirchnerismo.
La Justicia avanza en la investigación tras la filtración de audios que vinculan a exfuncionarios y empresarios con presuntos sobornos millonarios en la compra de fármacos para personas con discapacidad.