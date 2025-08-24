Histórico triunfo de Los Pumas: primera victoria sobre los All Blacks en la Argentina

Histórico: la preselección argentina U-17 entrenará en Villa Cañás
La selección argentina de rugby se impuso 29-23 en Vélez y logró un triunfo inédito ante Nueva Zelanda como local, por la segunda fecha del Rugby Championship.Deportes24 de agosto de 2025GASTON PAROLA
Los Pumas hicieron historia en el Estadio José Amalfitani al derrotar por primera vez en territorio argentino a los poderosos All Blacks. Con un juego intenso, sólido en defensa y efectivo en ataque, el seleccionado nacional se impuso 29-23 y consiguió un triunfo que quedará marcado en las páginas doradas del rugby argentino.
El partido, correspondiente a la segunda fecha del Rugby Championship, fue el escenario perfecto para la revancha tras la caída sufrida una semana atrás en Córdoba. Esta vez, el equipo conducido por Felipe Contepomi mostró carácter, disciplina y hambre de gloria. Pablo Matera y Santiago Chocobares se erigieron como figuras claves, aportando liderazgo y potencia en momentos decisivos.
La actuación de Santiago Carreras fue determinante: ingresó en reemplazo del lesionado Tomás Albornoz y se mostró infalible con el pie, convirtiendo los cinco intentos que tuvo, incluido un penal bajo máxima presión en los minutos finales. Además, Juan Martín González y Gonzalo García apoyaron los tries que consolidaron el dominio argentino.
El encuentro también reflejó el fervor del público: más de 40 mil personas colmaron las tribunas de Vélez y celebraron un triunfo que, tras 81 años de enfrentamientos, parecía inalcanzable en suelo propio. Con este resultado, el certamen quedó totalmente abierto: los cuatro equipos participantes cuentan con una victoria y una derrota en dos fechas disputadas.
“Hoy sumamos una página más a la rica historia de Los Pumas”, expresó emocionado Contepomi al cierre del partido. Más allá de lo que depare el futuro del torneo, el hito de vencer a Nueva Zelanda en la Argentina ya forma parte de la memoria colectiva del deporte nacional.
