Fiscal pidió prisión para Andrea del Boca

Jugador de Rosario Central chocó en la autopista a Buenos Aires
Kévin Gutiérrez sufrió un accidente en General Lagos rumbo al entrenamiento. El club informó que se encuentra fuera de peligro.
La actriz enfrenta un pedido de 3 años y medio de cárcel por administración fraudulenta en la financiación de la novela "Mamá corazón".
La fiscal ante el Tribunal Oral Federal 7, Fabiana León, solicitó este jueves una condena de 3 años y 6 meses de prisión para la actriz y productora Andrea del Boca, acusada como partícipe necesaria de administración fraudulenta en el financiamiento de la telenovela “Mamá corazón”.
En su alegato final, León afirmó que existen pruebas suficientes para responsabilizar a Del Boca y a otros imputados, entre ellos el exministro de Planificación Federal Julio De Vido, para quien pidió 4 años y 6 meses de prisión. Además, la fiscal reclamó el decomiso de bienes y la restitución solidaria de casi 25 millones de pesos al Estado.
También planteó que los exfuncionarios involucrados reciban inhabilitación especial perpetua para ocupar cargos públicos. “Hubo un manejo irregular de fondos públicos mediante triangulación para financiar discrecionalmente una obra de una productora privada”, señaló.
El juicio, que se desarrolla desde el 6 de marzo de manera virtual, continuará el próximo jueves 28 de agosto con los alegatos de las defensas. El tribunal está integrado por los jueces Fernando Canero, Enrique Méndez Signori y Germán Castelli.
Un siniestro vial en el kilómetro 285, mano a Rosario, mantiene interrumpido el tránsito. El desvío se realiza por ruta 9 vieja y avenida San Martín.
El influencer visitó el Hospital de Niños Víctor J. Vilela y destacó los avances en la construcción de la Sala de Día Oncológica. Aún faltan 150 mil dólares para equipamiento.
El intendente de Rosario, Pablo Javkin, se refirió a las recientes detenciones en la causa por la contaminación con fentanilo.
La ministra de Seguridad anunció nuevas herramientas para ampliar la capacidad de investigación en casos criminales. Habrá una demostración en vivo en Recoleta.
El hombre fue hallado culpable de abusar sexualmente de una paciente de 70 años. Los jueces deberán definir la pena en la audiencia de cesura.
Las tareas se desarrollan entre La Picasa y Rufino, con bacheo, fresado y colocación de una nueva carpeta asfáltica. Se pide precaución a los conductores.
El Presidente cuestionó el rechazo al veto en la Ley de Emergencia en Discapacidad. "Tienen una sola agenda legislativa: quebrar al Estado nacional", sostuvo.
El acuerdo paritario en el Congreso fijó una suba del 7,52% hasta noviembre. La mayoría de los senadores cobrará más de $10 millones mensuales desde diciembre.
Con amplio acuerdo opositor, el Senado dejó sin efecto cuatro decretos delegados y un DNU impulsados por el Ejecutivo.