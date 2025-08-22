Fiscal pidió prisión para Andrea del Boca

La fiscal ante el Tribunal Oral Federal 7, Fabiana León, solicitó este jueves una condena de 3 años y 6 meses de prisión para la actriz y productora Andrea del Boca, acusada como partícipe necesaria de administración fraudulenta en el financiamiento de la telenovela “Mamá corazón”.

En su alegato final, León afirmó que existen pruebas suficientes para responsabilizar a Del Boca y a otros imputados, entre ellos el exministro de Planificación Federal Julio De Vido, para quien pidió 4 años y 6 meses de prisión. Además, la fiscal reclamó el decomiso de bienes y la restitución solidaria de casi 25 millones de pesos al Estado.

También planteó que los exfuncionarios involucrados reciban inhabilitación especial perpetua para ocupar cargos públicos. “Hubo un manejo irregular de fondos públicos mediante triangulación para financiar discrecionalmente una obra de una productora privada”, señaló.

El juicio, que se desarrolla desde el 6 de marzo de manera virtual, continuará el próximo jueves 28 de agosto con los alegatos de las defensas. El tribunal está integrado por los jueces Fernando Canero, Enrique Méndez Signori y Germán Castelli.