Choque entre camiones provoca corte en autopista Rosario-Buenos Aires

Un choque entre dos camiones ocurrido en la madrugada de este viernes a la altura de Villa Gobernador Gálvez, en el kilómetro 285 de la autopista Rosario-Buenos Aires, provocó un corte total de la circulación en el sentido hacia Rosario.

Según informaron las autoridades, el hecho se originó por un roce lateral entre los vehículos de carga. Como consecuencia, uno de los conductores sufrió heridas de gravedad y fue trasladado para su atención médica.

El tránsito permanece interrumpido en la mano a Rosario y se estableció un desvío por ruta 9 vieja y avenida San Martín. Las autoridades viales solicitaron a los conductores evitar la zona, respetar las indicaciones de desvío y circular con máxima precaución.