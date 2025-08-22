Independiente no será local ante Platense

Histórico: la preselección argentina U-17 entrenará en Villa Cañás
El Polideportivo del Club Sportsman será sede de cuatro días de entrenamientos abiertos y un amistoso del combinado nacional juvenil.
El Ministerio de Seguridad bonaerense confirmó que el Rojo no jugará en Avellaneda tras los incidentes del miércoles con Universidad de Chile.Deportes22 de agosto de 2025SOFIA ZANOTTI
El Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires resolvió que Independiente no juegue en su estadio el próximo domingo frente a Platense, por la Liga Profesional, luego de los graves incidentes ocurridos en Avellaneda durante el encuentro ante Universidad de Chile por la Copa Sudamericana.
La medida fue anunciada este viernes por el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, quien señaló que la decisión busca garantizar la seguridad de los espectadores y evitar nuevos episodios de violencia.
El miércoles por la noche, en el estadio Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini, hinchas de Independiente y de la Universidad de Chile protagonizaron enfrentamientos que derivaron en más de un centenar de detenidos. La magnitud de los hechos llevó a las autoridades a suspender la localía del club en su próximo compromiso oficial.
Por el momento, la AFA y la Liga Profesional deberán definir en qué escenario se disputará el encuentro contra Platense, mientras se evalúan medidas adicionales de seguridad para los futuros partidos del Rojo.
El presidente de Chile informó que la fiscalía argentina ordenó la libertad de los hinchas de Universidad de Chile arrestados tras los incidentes en el estadio de Independiente.
El equipo de Marcelo Gallardo se impuso 3-1 en los penales tras empatar 1-1 en el global. Franco Armani fue figura y atajó el disparo decisivo. Ahora enfrentará a Palmeiras en la próxima fase.
El equipo de Marcelo Gallardo recibe este jueves a Libertad de Paraguay en el Monumental, tras el empate sin goles en la ida, por los octavos de final de la Copa Libertadores.
El “Pincha” recibe este miércoles al equipo uruguayo tras el 1-0 conseguido en la ida, con la chance de avanzar a cuartos de final de la Copa Libertadores.
En septiembre, la ya clasificada Argentina recibirá a Venezuela y visitará a Ecuador.
Las tareas se desarrollan entre La Picasa y Rufino, con bacheo, fresado y colocación de una nueva carpeta asfáltica. Se pide precaución a los conductores.
El Presidente cuestionó el rechazo al veto en la Ley de Emergencia en Discapacidad. "Tienen una sola agenda legislativa: quebrar al Estado nacional", sostuvo.
El acuerdo paritario en el Congreso fijó una suba del 7,52% hasta noviembre. La mayoría de los senadores cobrará más de $10 millones mensuales desde diciembre.
El influencer visitó el Hospital de Niños Víctor J. Vilela y destacó los avances en la construcción de la Sala de Día Oncológica. Aún faltan 150 mil dólares para equipamiento.
Con amplio acuerdo opositor, el Senado dejó sin efecto cuatro decretos delegados y un DNU impulsados por el Ejecutivo.