Independiente no será local ante Platense

El Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires resolvió que Independiente no juegue en su estadio el próximo domingo frente a Platense, por la Liga Profesional, luego de los graves incidentes ocurridos en Avellaneda durante el encuentro ante Universidad de Chile por la Copa Sudamericana.

La medida fue anunciada este viernes por el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, quien señaló que la decisión busca garantizar la seguridad de los espectadores y evitar nuevos episodios de violencia.

El miércoles por la noche, en el estadio Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini, hinchas de Independiente y de la Universidad de Chile protagonizaron enfrentamientos que derivaron en más de un centenar de detenidos. La magnitud de los hechos llevó a las autoridades a suspender la localía del club en su próximo compromiso oficial.

Por el momento, la AFA y la Liga Profesional deberán definir en qué escenario se disputará el encuentro contra Platense, mientras se evalúan medidas adicionales de seguridad para los futuros partidos del Rojo.