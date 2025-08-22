Villa Cañás lanza taller de atletismo para niños

La Municipalidad de Villa Cañás, a través de su Dirección de Deportes, anunció la puesta en marcha de un nuevo taller de atletismo destinado a niños.



La actividad se desarrollará en el predio del Prado Español dos veces por semana. Los lunes y miércoles, de 10.30 a 11.15, podrán participar los niños de 7, 8 y 9 años; mientras que de 16.30 a 17.15 lo harán los chicos de 10, 11 y 12 años.

Los interesados en inscribirse deben comunicarse al teléfono 3462-367404, de lunes a viernes de 8 a 12 horas.

La propuesta busca fomentar el deporte y la actividad física en la niñez, generando hábitos saludables y promoviendo la integración comunitaria a través del atletismo.