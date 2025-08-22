Villa Cañás lanza taller de atletismo para niños

La Dirección de Deportes municipal abrió la inscripción para un nuevo espacio de atletismo infantil en el Prado Español.

La Municipalidad de Villa Cañás, a través de su Dirección de Deportes, anunció la puesta en marcha de un nuevo taller de atletismo destinado a niños.
La actividad se desarrollará en el predio del Prado Español dos veces por semana. Los lunes y miércoles, de 10.30 a 11.15, podrán participar los niños de 7, 8 y 9 años; mientras que de 16.30 a 17.15 lo harán los chicos de 10, 11 y 12 años.

Los interesados en inscribirse deben comunicarse al teléfono 3462-367404, de lunes a viernes de 8 a 12 horas.

La propuesta busca fomentar el deporte y la actividad física en la niñez, generando hábitos saludables y promoviendo la integración comunitaria a través del atletismo.

