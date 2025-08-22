El Gobierno concentra expectativas en las elecciones de octubre

Las últimas sesiones en el Congreso dejaron al Gobierno de Javier Milei con un saldo negativo. Tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, el oficialismo sufrió derrotas legislativas que expusieron su fragilidad política y encendieron alarmas en la Casa Rosada.



La estrategia, según fuentes oficiales, ya no pasa por esperar el recambio parlamentario de diciembre, sino por los resultados de las elecciones nacionales de octubre. En la visión presidencial, los comicios serán el punto de inflexión para mostrar fortaleza política y reducir la incertidumbre en los mercados.



En los últimos días, el Congreso rechazó varios decretos de desregulación impulsados por Federico Sturzenegger y limitó los vetos del Poder Ejecutivo, con la excepción del relativo a la suba de jubilaciones. Pese a los intentos de coordinación política entre Guillermo Francos, Martín Menem y Santiago Caputo, la relación con gobernadores y bloques opositores continúa sin mejoras.

El ministro de Economía, Luis Caputo, minimizó públicamente el impacto de los reveses legislativos, aunque la caída de los bonos argentinos reflejó el nerviosismo del mercado. Desde el Gobierno señalan que la oposición busca aprovechar el clima electoral, mientras insisten en que los resultados de octubre ordenarán el escenario político y financiero.

Con este panorama, la administración nacional concentra sus esfuerzos en las elecciones locales en la provincia de Buenos Aires en septiembre y, principalmente, en las presidenciales de octubre, consideradas decisivas para estabilizar la agenda y sostener el rumbo económico.