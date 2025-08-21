Aerolíneas Argentinas presentó superávit por primera vez desde 2008

Asamblea de Aerolíneas Argentinas aprobó el balance del 2024 con saldo positivo
El resultado final positivo de 271.000 millones de pesos marca un hito para la historia de la compañía.
La asamblea de accionistas aprobó el balance 2024 con un resultado neto positivo de $271.000 millones. El Estado Nacional avaló el informe, mientras que el Programa de Propiedad Participada lo rechazó.Economía21 de agosto de 2025LORENA ACOSTA
La asamblea de accionistas de Aerolíneas Argentinas aprobó este jueves el balance correspondiente al ejercicio 2024, que arrojó un resultado contable neto positivo de $271.000 millones. Se trata de la primera vez que la compañía muestra superávit desde 2008.
La aprobación estuvo a cargo del Estado Nacional, que posee el 99,96% de las acciones. En tanto, la porción restante, en manos de los trabajadores a través del Programa de Propiedad Participada (PPP), no acompañó la decisión.
El balance fue auditado por la firma KPMG y la Auditoría General de la Nación (AGN), organismos que avalaron los números presentados. Según se informó, el resultado positivo surge después de un año de ajustes en la gestión de la aerolínea de bandera.
Este hito marca un cambio en la historia financiera de Aerolíneas Argentinas, que desde su reestatización no había podido cerrar un ejercicio con superávit.
