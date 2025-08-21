Cuatro años de prisión para joven de Firmat

En una audiencia desarrollada este lunes en los Tribunales de Melincué, la Justicia condenó a cuatro años de prisión efectiva a José Daniel Espinosa, de 28 años, oriundo de Firmat. La sentencia fue resultado de un acuerdo de procedimiento abreviado entre la fiscalía y la defensa.

El fiscal de distrito Julián Cochero llevó adelante la acusación, mientras que la defensora pública Gisela Figuera representó a Espinosa. Los delitos imputados fueron tentativa de homicidio simple, hurto, amenazas calificadas, lesiones graves y robo agravado por escalamiento en grado de tentativa.

El hecho más grave ocurrió el 18 de enero de 2025, cuando Espinosa ingresó a una vivienda de calle Callao al 1.400, donde atacó a una mujer que dormía. La golpeó con un palo, la amenazó con un cuchillo y llegó a herirla con un punzón en el cuello antes de escapar.

Días antes, el 9 de enero, había ingresado a una casa de calle Las Heras al 900 y robado un teléfono celular. Ese mismo día, en inmediaciones de calle 3 de Febrero, agredió con un caño a otra mujer, causándole fracturas y hematomas, y posteriormente la amenazó con un arma blanca en su vivienda.

Además, en diciembre de 2024 fue sorprendido escalando un portón de más de dos metros en calle Marconi al 100, donde intentó sustraer pertenencias y terminó refugiándose en una fábrica sin autorización.

Tras la valoración de los hechos, el juez homologó la pena de cuatro años de prisión efectiva en el marco del sistema procesal penal santafesino, que permite procedimientos abreviados cuando existe consenso entre las partes.