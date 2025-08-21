Prisión preventiva para acusados de transportar droga en Venado

Dos hombres fueron detenidos en un remis con más de un kilo de droga en la Ruta 33. La Justicia ordenó prisión preventiva mientras avanza la investigación.

Policiales 21 de agosto de 2025SOFIA ZANOTTISOFIA ZANOTTI
marihuana

Dos personas fueron detenidas durante el fin de semana en un control de rutina realizado en el ex peaje de Venado Tuerto, sobre la Ruta Nacional 33, en dirección a Murphy. El procedimiento estuvo a cargo de la Policía Vial, que detuvo un remis perteneciente a una empresa de Casilda.

En la requisa, los agentes encontraron un kilo de marihuana, 60 gramos de cocaína y una réplica de pistola 9 mm en las pertenencias de uno de los pasajeros que viajaba en el asiento trasero.

Los detenidos fueron identificados como Rodrigo B. y Pablo M., quienes quedaron a disposición de la Justicia. En la audiencia realizada este miércoles, la jueza Paula Borrello resolvió dictar prisión preventiva ordinaria, a pedido de la fiscal Mayra Vuletic, quien lleva adelante la investigación.

Desde el Ministerio Público de la Acusación informaron que continúan las tareas para establecer el origen de la droga y determinar si tenía como destino localidades del sur de Santa Fe.

