Nico Vázquez habló tras la confesión de Gimena Accardi

La mañana del martes, Gimena Accardi sorprendió al admitir públicamente que le había sido infiel a Nicolás Vázquez. Lo hizo durante su programa de streaming en Olga, un mes después de que ambos anunciaran la separación y negaran la existencia de terceros.

Ante la repercusión, Vázquez enfrentó a la prensa en la puerta del teatro donde trabaja. “Lo que dijo es lo que sucedió. Me apena la situación, no solo por lo que vivió ella en la mañana, sino por embarrar una relación de 18 años que fue muy linda”, señaló el actor.

Consultado sobre su reacción, aclaró: “No la perdoné apenas me enteré, pero sí después de un tiempo, cuando necesité hablar con ella”. Sin embargo, descartó una reconciliación: “No hay posibilidad de que volvamos. Hoy incluso fui a buscar cosas de mi casa”.

Respecto al presente, explicó que seguirán vinculados por motivos laborales: “Laburará en mi obra hasta que termine. En algún momento la voy a volver a llamar, pero solo por cuestiones de trabajo”.

Aunque marcó un quiebre definitivo, Vázquez rescató los años compartidos: “Esto no la define. La definen 18 años de amor, una familia fuerte, con mascotas, amigos, trabajo en común y mucho crecimiento personal”.

El actor también aclaró que la declaración de Accardi no fue consensuada con él y negó cualquier vinculación del actor Andrés Gil con la ruptura.

La confesión y la respuesta de Vázquez cerraron definitivamente una de las historias de amor más reconocidas del espectáculo argentino, dejando en claro que ambos eligieron continuar desde el respeto, pero sin reconciliación posible.