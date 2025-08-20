Cañaseños lograron medallas en Santa Fe en Movimiento

Villa Cañás participó en la ExpoVenado 2025
Vecinos de Villa Cañás fueron recibidos por el intendente Norberto Gizzi tras destacarse en la etapa provincial de Santa Fe en Movimiento. Dos de ellos competirán en la instancia nacional en Salta.Villa Cañás20 de agosto de 2025SOFIA ZANOTTI
El intendente de Villa Cañás, Norberto Gizzi, junto a la secretaria de Acción Social, Liliana Merciadri, y el director de Deportes, Leonardo Moyano, recibieron a los representantes locales que participaron en la etapa provincial de adultos mayores del programa Santa Fe en Movimiento.
Las competencias se desarrollaron en la ciudad de Santa Fe, donde los cañaseños lograron importantes resultados. Carlos Abello y Paula Rocha fueron campeones en truco y clasificaron a la instancia nacional, que se disputará en Salta del 1 al 5 de septiembre.
En pádel, Daniela Guerra y Beti Rovey se consagraron subcampeonas, mientras que María Eufemia Aramendi alcanzó el tercer puesto en ajedrez.
“Felicitaciones por los logros obtenidos y gracias por representar a Villa Cañás con tanto orgullo, dejando en alto el nombre de nuestra ciudad. Además, deseamos el mayor de los éxitos a Carlitos y Paula en los Juegos Nacionales”, expresó el intendente Gizzi.
El intendente Norberto “Tito” Gizzi participó del acto en memoria del General José de San Martín, junto a alumnos, docentes y familias de la Escuela Juan Cañás y el Jardín N°29.
El intendente Norberto “Tito” Gizzi encabezó el acto de presentación del Cañón de Paysandú en la Plaza 9 de Julio, en un evento que también recordó los 175 años del fallecimiento del General José de San Martín.
La capacitación, de 150 horas, busca fortalecer el cuidado de personas mayores y otorgará certificados oficiales de “Acompañantes No Terapéuticos”.
El domingo 24 de agosto desde las 14 horas, la ciudad celebrará el Día del Niño con actividades recreativas, circo, música y la participación de instituciones locales.
Nelson Ramón Ceballos fue sentenciado por abusar de una menor y una mujer adulta, además de amenazas y desobedecer órdenes judiciales.
La concejala rosarina será candidata a diputada nacional por Fuerza Patria, el frente que busca unir al peronismo con nuevas miradas.
Tras 50 años, la Asociación Cooperadora obtuvo la personería jurídica gracias a la gestión encabezada por Leo Calaianov y su equipo.
