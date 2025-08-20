Cañaseños lograron medallas en Santa Fe en Movimiento

Vecinos de Villa Cañás fueron recibidos por el intendente Norberto Gizzi tras destacarse en la etapa provincial de Santa Fe en Movimiento. Dos de ellos competirán en la instancia nacional en Salta.

Villa Cañás20 de agosto de 2025SOFIA ZANOTTISOFIA ZANOTTI
WhatsApp Image 2025-08-20 at 11.08.43 AM

El intendente de Villa Cañás, Norberto Gizzi, junto a la secretaria de Acción Social, Liliana Merciadri, y el director de Deportes, Leonardo Moyano, recibieron a los representantes locales que participaron en la etapa provincial de adultos mayores del programa Santa Fe en Movimiento.

Las competencias se desarrollaron en la ciudad de Santa Fe, donde los cañaseños lograron importantes resultados. Carlos Abello y Paula Rocha fueron campeones en truco y clasificaron a la instancia nacional, que se disputará en Salta del 1 al 5 de septiembre.

En pádel, Daniela Guerra y Beti Rovey se consagraron subcampeonas, mientras que María Eufemia Aramendi alcanzó el tercer puesto en ajedrez.

“Felicitaciones por los logros obtenidos y gracias por representar a Villa Cañás con tanto orgullo, dejando en alto el nombre de nuestra ciudad. Además, deseamos el mayor de los éxitos a Carlitos y Paula en los Juegos Nacionales”, expresó el intendente Gizzi.

Te puede interesar
Lo más visto
Boletín de noticias