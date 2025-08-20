Policías reanimaron y salvaron a una beba en Venado Tuerto

Vialidad Nacional inicia arreglos en la Ruta 33
Mañana jueves comenzarán tareas de bacheo en Venado Tuerto, con paso alternado entre el ex peaje y Murphy.
Una recién nacida de 28 días llegó sin signos vitales a la Comisaría 14°. Gracias a las maniobras de los efectivos, recuperó la respiración y fue trasladada con vida al Hospital Gutiérrez.Regionales20 de agosto de 2025SOFIA ZANOTTI
Un dramático episodio tuvo lugar en Venado Tuerto cuando una madre ingresó desesperada a la Comisaría 14° con su beba de 28 días, quien no presentaba signos vitales.
El oficial de guardia, Mauro Becerra, aplicó de inmediato maniobras de reanimación básica, logrando que la recién nacida recuperara la respiración. Minutos después, la oficial Selva Rodríguez y otros efectivos se sumaron para asistir en la emergencia.
Ante la urgencia y mientras se aguardaba una ambulancia, se resolvió trasladar a la menor directamente al Hospital Dr. Alejandro Gutiérrez en un móvil del Comando Radioeléctrico. El traslado estuvo a cargo de los suboficiales Gerardo Oviedo y Mauro Cardoso, junto a Rodríguez, quienes mantuvieron las maniobras de auxilio durante el trayecto.
La beba fue entregada con vida al personal médico, que logró estabilizarla y la dejó internada en observación, fuera de peligro.
Desde la fuerza policial destacaron que la rápida reacción del personal fue determinante para preservar la vida de la niña, subrayando el compromiso de los agentes en situaciones críticas.
La Comuna acompaña los trabajos de pintura y refacción que buscan fortalecer la atención en salud pública.
Vialidad Nacional informó la reapertura de la ruta entre Pujato y RN A012, pero el tramo entre Zavalla y Pérez permanece cerrado por agua en la calzada.
Tras 50 años, la Asociación Cooperadora obtuvo la personería jurídica gracias a la gestión encabezada por Leo Calaianov y su equipo.
Con juegos, sorteos y espectáculos, la comunidad disfrutó una jornada familiar que reunió a cientos de vecinos en el espacio público.
El gobernador y la diputada entregaron una placa en ExpoVenado tras la sanción de la Ley que declara a Venado Tuerto capital provincial del ovino Hampshire Down.
Nelson Ramón Ceballos fue sentenciado por abusar de una menor y una mujer adulta, además de amenazas y desobedecer órdenes judiciales.
Enrico y Gizzi firmaron un convenio por casi $400 millones para pavimentación, cordones cuneta y desagües, con el objetivo de mejorar la transitabilidad y prevenir anegamientos.
La concejala rosarina será candidata a diputada nacional por Fuerza Patria, el frente que busca unir al peronismo con nuevas miradas.
La Municipalidad presentó sus propuestas turísticas y acompañó a emprendedores locales en el evento regional.