Policías reanimaron y salvaron a una beba en Venado Tuerto

Un dramático episodio tuvo lugar en Venado Tuerto cuando una madre ingresó desesperada a la Comisaría 14° con su beba de 28 días, quien no presentaba signos vitales.

El oficial de guardia, Mauro Becerra, aplicó de inmediato maniobras de reanimación básica, logrando que la recién nacida recuperara la respiración. Minutos después, la oficial Selva Rodríguez y otros efectivos se sumaron para asistir en la emergencia.

Ante la urgencia y mientras se aguardaba una ambulancia, se resolvió trasladar a la menor directamente al Hospital Dr. Alejandro Gutiérrez en un móvil del Comando Radioeléctrico. El traslado estuvo a cargo de los suboficiales Gerardo Oviedo y Mauro Cardoso, junto a Rodríguez, quienes mantuvieron las maniobras de auxilio durante el trayecto.

La beba fue entregada con vida al personal médico, que logró estabilizarla y la dejó internada en observación, fuera de peligro.

Desde la fuerza policial destacaron que la rápida reacción del personal fue determinante para preservar la vida de la niña, subrayando el compromiso de los agentes en situaciones críticas.