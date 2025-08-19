Caren Tepp apuesta a renovar la política santafesina

Milei busca privilegiar a las empresas privadas por sobre las estatales
El Gobierno extendió hasta diciembre el plazo para que organismos públicos cancelen convenios con empresas estatales, habilitando a privados a ocupar esos espacios.
La concejala rosarina será candidata a diputada nacional por Fuerza Patria, el frente que busca unir al peronismo con nuevas miradas.Política 19 de agosto de 2025Oscar A Canavese
Caren Tepp, actual concejala de Rosario y referente de Ciudad Futura, confirmó que será candidata a diputada nacional por Fuerza Patria, el espacio que articula a su partido con el Partido Solidario, dirigentes territoriales y sectores del justicialismo.
El lanzamiento llega con un mensaje de renovación, tras años de trabajo en los barrios de la periferia rosarina y una trayectoria marcada por el compromiso social. Tepp se hizo conocida por su militancia en Nuevo Alberdi, donde vivió dos años defendiendo las últimas tierras urbanizables de la ciudad frente a la especulación inmobiliaria.
En 2017 encabezó “El poder de las mujeres”, la primera lista integrada íntegramente por mujeres en la historia del país. Hoy, busca trasladar esa impronta a una propuesta nacional que, bajo la bandera de la unidad, aspira a devolver cercanía entre la política y la ciudadanía.
La elección nacional se perfila competitiva, con un escenario de tres fuerzas: el oficialismo provincial, La Libertad Avanza y Fuerza Patria. Tepp y su espacio apuestan a ofrecer un camino alternativo que conjugue experiencia territorial y nuevas generaciones políticas.
María Eugenia Vidal ironizó sobre su futuro laboral
El Movimiento Evita expresó su malestar por quedar afuera de la nómina de candidatos. La interna vuelve a tensar al peronismo en plena campaña hacia octubre.
El Tribunal Oral Federal 2 concedió una apelación para que se revise la actualización del decomiso, pero mantuvo firme la ejecución de los bienes en la causa Vialidad.
El Gobierno nacional formalizó la coordinación entre Fuerzas Armadas y fuerzas de seguridad para intensificar el control en zonas fronterizas.
El cierre de listas rumbo al 26 de octubre dejó ganadores y perdedores: Karina Milei reforzó su liderazgo en el oficialismo, el peronismo selló la unidad y Mauricio Macri perdió protagonismo.
El gobernador abrió la licitación para renovar la pista del Aeropuerto Internacional Rosario, con una inversión provincial de $34.800 millones. Nación había desistido de ejecutar el proyecto.
Los docentes de la Universidad Nacional de Rosario realizarán un paro de 48 horas en rechazo a la oferta salarial del Gobierno nacional.
El índice provincial se mantuvo en línea con el nacional. Los rubros Esparcimiento y Vivienda fueron los que más impulsaron la suba.
El intendente Norberto “Tito” Gizzi participó del acto en memoria del General José de San Martín, junto a alumnos, docentes y familias de la Escuela Juan Cañás y el Jardín N°29.
Enrico y Gizzi firmaron un convenio por casi $400 millones para pavimentación, cordones cuneta y desagües, con el objetivo de mejorar la transitabilidad y prevenir anegamientos.