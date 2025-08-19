Caren Tepp apuesta a renovar la política santafesina

Caren Tepp, actual concejala de Rosario y referente de Ciudad Futura, confirmó que será candidata a diputada nacional por Fuerza Patria, el espacio que articula a su partido con el Partido Solidario, dirigentes territoriales y sectores del justicialismo.

El lanzamiento llega con un mensaje de renovación, tras años de trabajo en los barrios de la periferia rosarina y una trayectoria marcada por el compromiso social. Tepp se hizo conocida por su militancia en Nuevo Alberdi, donde vivió dos años defendiendo las últimas tierras urbanizables de la ciudad frente a la especulación inmobiliaria.

En 2017 encabezó “El poder de las mujeres”, la primera lista integrada íntegramente por mujeres en la historia del país. Hoy, busca trasladar esa impronta a una propuesta nacional que, bajo la bandera de la unidad, aspira a devolver cercanía entre la política y la ciudadanía.

La elección nacional se perfila competitiva, con un escenario de tres fuerzas: el oficialismo provincial, La Libertad Avanza y Fuerza Patria. Tepp y su espacio apuestan a ofrecer un camino alternativo que conjugue experiencia territorial y nuevas generaciones políticas.