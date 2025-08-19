Milei busca privilegiar a las empresas privadas por sobre las estatales

El presidente Javier Milei firmó este martes el Decreto 591/2025, publicado en el Boletín Oficial, mediante el cual prorrogó hasta el 31 de diciembre el plazo para que organismos y empresas del Estado rescindan contratos con compañías en las que exista participación estatal o beneficios exclusivos en la provisión de bienes y servicios.

La medida, que lleva también las firmas del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, prolonga la vigencia del Decreto 747/2024, cuyo vencimiento estaba previsto para el próximo 22 de agosto.

El objetivo oficial es reducir la intervención de las empresas estatales en operaciones con la administración pública y ampliar la participación de actores privados. En este marco, se derogaron normas que obligaban a realizar operaciones exclusivamente con entidades estatales.

Entre ellas, el Decreto 1187/2012, que establecía el pago de haberes de empleados públicos únicamente a través del Banco Nación. Desde abril, once bancos privados —como Credicoop, Patagonia, Santander, ICBC, Galicia, BBVA, Macro y Supervielle— fueron habilitados para gestionar cuentas sueldo.

También se dejó sin efecto la obligación de adquirir combustibles en YPF (Decreto 1189/2012), contratar vuelos mediante Aerolíneas Argentinas y Austral (1191/2012) y centralizar seguros en Nación Seguros (823/2021).

El Gobierno sostiene que la apertura busca generar competencia y eficiencia, mientras que para las empresas estatales implica un paso más en el camino de ajuste, cierre o privatización.