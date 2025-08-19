María Eugenia Vidal ironizó sobre su futuro laboral

Milei busca privilegiar a las empresas privadas por sobre las estatales
María Eugenia Vidal ironizó sobre su futuro laboralPolítica 19 de agosto de 2025SOFIA ZANOTTI
La diputada nacional del PRO, María Eugenia Vidal, realizó un posteo en LinkedIn en el que ironizó sobre su futuro laboral tras oponerse al acuerdo electoral que su espacio cerró con La Libertad Avanza.
“El 10 de diciembre me quedo sin trabajo”, escribió Vidal, en referencia a la finalización de su mandato en la Cámara de Diputados. En el mismo texto señaló que decidió no ocupar ningún cargo político porque eligió “no ceder sus convicciones”.
La exgobernadora de Buenos Aires explicó que ya había atravesado una situación similar en 2019, cuando perdió la elección en la Provincia. En ese momento, relató, se dedicó a dictar clases, realizar consultorías y colaborar con ONGs.
“Soy licenciada en Ciencias Políticas, tengo 51 años y además de la política, soy profesora universitaria. Como millones de argentinos, me toca reinventarme”, expresó.
En su publicación, Vidal reflexionó sobre los desafíos que enfrentan los dirigentes que dejan la función pública para insertarse en el ámbito privado. “¿Hay riesgo en contratar a alguien que viene de la política? ¿Puede alguien con trayectoria en el Estado insertarse en una empresa?”, se preguntó.
La legisladora compartió también aprendizajes de su paso por la gestión, como la importancia del trabajo en equipo, la toma de decisiones difíciles y la necesidad de métodos claros para implementar políticas. Finalmente, pidió recomendaciones sobre cómo encarar esta transición y dejó abierto el debate en la red profesional.
El Movimiento Evita expresó su malestar por quedar afuera de la nómina de candidatos. La interna vuelve a tensar al peronismo en plena campaña hacia octubre.
El Tribunal Oral Federal 2 concedió una apelación para que se revise la actualización del decomiso, pero mantuvo firme la ejecución de los bienes en la causa Vialidad.
El Gobierno nacional formalizó la coordinación entre Fuerzas Armadas y fuerzas de seguridad para intensificar el control en zonas fronterizas.
El cierre de listas rumbo al 26 de octubre dejó ganadores y perdedores: Karina Milei reforzó su liderazgo en el oficialismo, el peronismo selló la unidad y Mauricio Macri perdió protagonismo.
El presidente convocó a ministros y funcionarios a una función privada de la película en medio de un encuentro político que combinó debate y definiciones electorales.
El intendente Norberto “Tito” Gizzi encabezó el acto de presentación del Cañón de Paysandú en la Plaza 9 de Julio, en un evento que también recordó los 175 años del fallecimiento del General José de San Martín.
La doble jornada del Clausura Pre-Federal dejó triunfos de cuatro equipos este domingo. La fecha se completa el martes con Argentino ante Atenas.
El gobernador Maximiliano Pullaro encabezó el acto por el 175° aniversario del Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín y luego recorrió la Expo Rural de Venado Tuerto junto a la vicegobernadora Gisela Scaglia.
El gobernador abrió la licitación para renovar la pista del Aeropuerto Internacional Rosario, con una inversión provincial de $34.800 millones. Nación había desistido de ejecutar el proyecto.
Los docentes de la Universidad Nacional de Rosario realizarán un paro de 48 horas en rechazo a la oferta salarial del Gobierno nacional.