María Eugenia Vidal ironizó sobre su futuro laboral

La diputada nacional del PRO, María Eugenia Vidal, realizó un posteo en LinkedIn en el que ironizó sobre su futuro laboral tras oponerse al acuerdo electoral que su espacio cerró con La Libertad Avanza.

“El 10 de diciembre me quedo sin trabajo”, escribió Vidal, en referencia a la finalización de su mandato en la Cámara de Diputados. En el mismo texto señaló que decidió no ocupar ningún cargo político porque eligió “no ceder sus convicciones”.

La exgobernadora de Buenos Aires explicó que ya había atravesado una situación similar en 2019, cuando perdió la elección en la Provincia. En ese momento, relató, se dedicó a dictar clases, realizar consultorías y colaborar con ONGs.

“Soy licenciada en Ciencias Políticas, tengo 51 años y además de la política, soy profesora universitaria. Como millones de argentinos, me toca reinventarme”, expresó.

En su publicación, Vidal reflexionó sobre los desafíos que enfrentan los dirigentes que dejan la función pública para insertarse en el ámbito privado. “¿Hay riesgo en contratar a alguien que viene de la política? ¿Puede alguien con trayectoria en el Estado insertarse en una empresa?”, se preguntó.

La legisladora compartió también aprendizajes de su paso por la gestión, como la importancia del trabajo en equipo, la toma de decisiones difíciles y la necesidad de métodos claros para implementar políticas. Finalmente, pidió recomendaciones sobre cómo encarar esta transición y dejó abierto el debate en la red profesional.