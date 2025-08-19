El Gobierno impulsa el “Plan Aspiradora” para frenar al dólar

ANSES paga hoy: quiénes cobran este 19 de agosto
La ANSES abona este martes jubilaciones mínimas, AUH, AUE, SUAF y asignaciones de pago único. Cobran según terminación de DNI los grupos detallados a continuación.
El Gobierno nacional puso en marcha un fuerte ajuste monetario denominado "Plan Aspiradora", con el objetivo de retirar pesos de circulación y evitar una presión sobre el dólar en medio del proceso electoral.
El Gobierno nacional puso en marcha un fuerte ajuste monetario denominado “Plan Aspiradora”, con el objetivo de retirar pesos de circulación y evitar una presión sobre el dólar en medio del proceso electoral.
La medida se concretó con una licitación extraordinaria del Tesoro que absorbió $3,8 billones, a lo que se sumó un aumento de encajes bancarios. Esto implica que los bancos tendrán menos liquidez disponible para otorgar créditos y que las tasas de interés tenderán a subir.
El secretario de Finanzas, Pablo Quirno, explicó que los pesos liberados no se utilizarían para financiar crédito y que, por lo tanto, la prioridad era retirarlos del mercado. En paralelo, los bonos en pesos continúan ofreciendo rendimientos cercanos al 4% mensual, mientras los bancos ya pagan hasta 60% a grandes depósitos.
El ministro de Economía, Luis Caputo, sostiene que la estrategia busca evitar que los excedentes se vuelquen a la compra de dólares, especialmente en un escenario electoral. El Gobierno considera que un buen resultado en las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre y luego en las generales de octubre permitiría sostener el esquema sin sobresaltos.
A diferencia de las políticas aplicadas en 2021 y 2023 por la gestión de Alberto Fernández, conocidas como “Plan Platita”, que consistían en inyectar pesos para estimular el consumo de corto plazo, el actual enfoque apunta a mantener el tipo de cambio bajo control y contener la inflación, que las consultoras proyectan en torno al 2% para agosto.
La incógnita es cuánto tiempo podrá sostenerse esta estrategia de restricción monetaria, ya que dependerá en gran medida de los resultados electorales y de la reacción de los mercados.
