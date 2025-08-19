El Gobierno impulsa el “Plan Aspiradora” para frenar al dólar

El Gobierno nacional puso en marcha un fuerte ajuste monetario denominado “Plan Aspiradora”, con el objetivo de retirar pesos de circulación y evitar una presión sobre el dólar en medio del proceso electoral.

La medida se concretó con una licitación extraordinaria del Tesoro que absorbió $3,8 billones, a lo que se sumó un aumento de encajes bancarios. Esto implica que los bancos tendrán menos liquidez disponible para otorgar créditos y que las tasas de interés tenderán a subir.

El secretario de Finanzas, Pablo Quirno, explicó que los pesos liberados no se utilizarían para financiar crédito y que, por lo tanto, la prioridad era retirarlos del mercado. En paralelo, los bonos en pesos continúan ofreciendo rendimientos cercanos al 4% mensual, mientras los bancos ya pagan hasta 60% a grandes depósitos.

El ministro de Economía, Luis Caputo, sostiene que la estrategia busca evitar que los excedentes se vuelquen a la compra de dólares, especialmente en un escenario electoral. El Gobierno considera que un buen resultado en las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre y luego en las generales de octubre permitiría sostener el esquema sin sobresaltos.

A diferencia de las políticas aplicadas en 2021 y 2023 por la gestión de Alberto Fernández, conocidas como “Plan Platita”, que consistían en inyectar pesos para estimular el consumo de corto plazo, el actual enfoque apunta a mantener el tipo de cambio bajo control y contener la inflación, que las consultoras proyectan en torno al 2% para agosto.

La incógnita es cuánto tiempo podrá sostenerse esta estrategia de restricción monetaria, ya que dependerá en gran medida de los resultados electorales y de la reacción de los mercados.