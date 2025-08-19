Rufino: comerciante condenado a 7 años de prisión

Venado Tuerto: fuga en moto terminó con dos detenidos
Dos jóvenes fueron aprehendidos tras evadir un control vial. La motocicleta fue secuestrada por falta de documentación.
En Rufino, el comerciante Nelson Ramón Ceballos, de 58 años, fue condenado a siete años de prisión de cumplimiento efectivo. El fallo fue dictado por el juez Mauricio Adolfo Clavero, integrante del Distrito Judicial N° 9, tras un juicio que lo halló responsable de múltiples delitos.
La sentencia lo declaró culpable de dos hechos de abuso sexual simple, amenazas simples y desobediencia a la autoridad, en concurso real.
Según la investigación, entre 2015 y 2017 Ceballos abusó de una niña de menos de 13 años, identificada como Morena Q., a quien sometió a tocamientos y besos en su vivienda contigua a un kiosco de su propiedad. Otro episodio ocurrió en el Club Jorge Newbery, donde la víctima fue María del Carmen U., una mujer adulta que trabajaba con él y que fue acosada y sometida a contactos físicos sin consentimiento.
La causa también incluyó una amenaza contra Gustavo Q., padre de la menor, transmitida por intermedio de un compañero de trabajo, a pesar de que existía una prohibición de contacto dictada por el juez civil Luis Alberto Cignoli.
En la audiencia intervinieron la fiscal Rafaela Florit, en representación del Ministerio Público de la Acusación, y los abogados Sofía y David Rosso en defensa del imputado.
El juez Clavero valoró la reiteración de las conductas, la gravedad de los hechos y el incumplimiento de medidas judiciales, imponiendo finalmente una condena de siete años de prisión efectiva para Ceballos.
Un joven quedó detenido y una mujer bajo arresto domiciliario tras ser acusados de comercializar estupefacientes en barrio San Vicente, a metros de un colegio.
El operativo, supervisado por el ministro Pablo Cococcioni, se realizó en un inmueble vinculado a la venta de estupefacientes y a homicidios recientes.
El acusado, de 32 años, fue interceptado en un tren rumbo a Retiro. Vestía prendas policiales y fue imputado por rapto con fines sexuales, usurpación de títulos y abuso sexual infantil.
El interno, alojado en el Complejo Penitenciario de Rosario, fue intervenido en el Hospital Eva Perón de Granadero Baigorria y permanece internado.
El operativo de la PDI se originó tras una denuncia del intendente Leonel Chiarella y permitió secuestrar drogas, armas y dinero en efectivo.
El intendente Norberto “Tito” Gizzi encabezó el acto de presentación del Cañón de Paysandú en la Plaza 9 de Julio, en un evento que también recordó los 175 años del fallecimiento del General José de San Martín.
La doble jornada del Clausura Pre-Federal dejó triunfos de cuatro equipos este domingo. La fecha se completa el martes con Argentino ante Atenas.
El gobernador Maximiliano Pullaro encabezó el acto por el 175° aniversario del Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín y luego recorrió la Expo Rural de Venado Tuerto junto a la vicegobernadora Gisela Scaglia.
El gobernador abrió la licitación para renovar la pista del Aeropuerto Internacional Rosario, con una inversión provincial de $34.800 millones. Nación había desistido de ejecutar el proyecto.
Los docentes de la Universidad Nacional de Rosario realizarán un paro de 48 horas en rechazo a la oferta salarial del Gobierno nacional.