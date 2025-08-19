Rufino: comerciante condenado a 7 años de prisión



En Rufino, el comerciante Nelson Ramón Ceballos, de 58 años, fue condenado a siete años de prisión de cumplimiento efectivo. El fallo fue dictado por el juez Mauricio Adolfo Clavero, integrante del Distrito Judicial N° 9, tras un juicio que lo halló responsable de múltiples delitos.

La sentencia lo declaró culpable de dos hechos de abuso sexual simple, amenazas simples y desobediencia a la autoridad, en concurso real.

Según la investigación, entre 2015 y 2017 Ceballos abusó de una niña de menos de 13 años, identificada como Morena Q., a quien sometió a tocamientos y besos en su vivienda contigua a un kiosco de su propiedad. Otro episodio ocurrió en el Club Jorge Newbery, donde la víctima fue María del Carmen U., una mujer adulta que trabajaba con él y que fue acosada y sometida a contactos físicos sin consentimiento.

La causa también incluyó una amenaza contra Gustavo Q., padre de la menor, transmitida por intermedio de un compañero de trabajo, a pesar de que existía una prohibición de contacto dictada por el juez civil Luis Alberto Cignoli.

En la audiencia intervinieron la fiscal Rafaela Florit, en representación del Ministerio Público de la Acusación, y los abogados Sofía y David Rosso en defensa del imputado.

El juez Clavero valoró la reiteración de las conductas, la gravedad de los hechos y el incumplimiento de medidas judiciales, imponiendo finalmente una condena de siete años de prisión efectiva para Ceballos.




















