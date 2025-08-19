Conicet descubrió 40 nuevas especies en expedición submarina

Paro docente en la UNR este jueves y viernes
Los docentes de la Universidad Nacional de Rosario realizarán un paro de 48 horas en rechazo a la oferta salarial del Gobierno nacional.
La misión científica en el cañón de Mar del Plata registró especies inéditas y superó los 18 millones de visualizaciones en YouTube y Twitch.Sociedad19 de agosto de 2025LORENA ACOSTA
La expedición submarina liderada por científicos del Conicet registró más de 40 nuevas especies marinas en el cañón submarino de Mar del Plata y alcanzó un récord mundial de 18 millones de visualizaciones en sus transmisiones en vivo por YouTube y Twitch.
El operativo se realizó a bordo del buque oceanográfico de la fundación Schmidt Ocean Institute, donde se utilizó por primera vez en aguas argentinas el robot submarino “SuBastian”, que permitió captar imágenes en alta definición y recolectar muestras sin alterar el entorno.
La campaña, desarrollada a 300 kilómetros de la costa y a profundidades de hasta 3.500 metros, fue seguida por millones de personas desde hogares, escuelas, bares y gimnasios. Se contabilizó un promedio de 500 mil visualizaciones por inmersión, una cifra muy superior a la media de otras expediciones internacionales.
Entre los hallazgos figuran arrecifes de coral a más de mil metros de profundidad, campos de coral blando y una sorprendente biodiversidad de anémonas, erizos, pepinos y caracoles de mar. Las muestras ya fueron trasladadas al Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia, donde serán analizadas en los próximos meses.
Daniel Lauretta, jefe de la expedición e investigador del Conicet, destacó la importancia de esta misión: “El océano profundo es un lugar inmenso y lleno de recursos que aún desconocemos. Campañas como esta nos permiten ver la fauna en su hábitat natural y son claves para tomar decisiones sobre su preservación”.
Por su parte, Martín Brogger, del Instituto de Biología de Organismos Marinos de Puerto Madryn, resaltó el impacto social de la transmisión: “Miles de jóvenes nos escribieron diciendo que ahora sueñan con ser biólogos marinos. Eso muestra que este trabajo va más allá de la ciencia”.
El equipo contó con más de 30 especialistas del Conicet y de universidades nacionales, quienes planean continuar con nuevas campañas en los próximos años para profundizar el conocimiento de la biodiversidad argentina en aguas profundas.
Los docentes de la Universidad Nacional de Rosario realizarán un paro de 48 horas en rechazo a la oferta salarial del Gobierno nacional.
Van a trabajar en la casa de Matías Jurado donde se hallaron restos de dos de las víctimas desaparecidas.
Los reclusos escaparon del penal de Valparaíso y podrían intentar ingresar a Argentina. Entre ellos hay un condenado por el homicidio de un carabinero.
El hecho ocurrió en la localidad de Cuatro Esquinas, departamento Río Primero. La menor fue trasladada al hospital por su madre, donde confirmaron su fallecimiento.
La causa se inició el 6 de agosto.
Claudio Contardi, condenado a 19 años por abuso sexual, fue trasladado a la cárcel donde están los rugbiers del caso Báez Sosa. Su defensa solicitó cumplir la pena en su domicilio.
El intendente Norberto “Tito” Gizzi encabezó el acto de presentación del Cañón de Paysandú en la Plaza 9 de Julio, en un evento que también recordó los 175 años del fallecimiento del General José de San Martín.
La doble jornada del Clausura Pre-Federal dejó triunfos de cuatro equipos este domingo. La fecha se completa el martes con Argentino ante Atenas.
El gobernador Maximiliano Pullaro encabezó el acto por el 175° aniversario del Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín y luego recorrió la Expo Rural de Venado Tuerto junto a la vicegobernadora Gisela Scaglia.
El gobernador abrió la licitación para renovar la pista del Aeropuerto Internacional Rosario, con una inversión provincial de $34.800 millones. Nación había desistido de ejecutar el proyecto.
Los docentes de la Universidad Nacional de Rosario realizarán un paro de 48 horas en rechazo a la oferta salarial del Gobierno nacional.