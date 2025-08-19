Conicet descubrió 40 nuevas especies en expedición submarina

La expedición submarina liderada por científicos del Conicet registró más de 40 nuevas especies marinas en el cañón submarino de Mar del Plata y alcanzó un récord mundial de 18 millones de visualizaciones en sus transmisiones en vivo por YouTube y Twitch.

El operativo se realizó a bordo del buque oceanográfico de la fundación Schmidt Ocean Institute, donde se utilizó por primera vez en aguas argentinas el robot submarino “SuBastian”, que permitió captar imágenes en alta definición y recolectar muestras sin alterar el entorno.

La campaña, desarrollada a 300 kilómetros de la costa y a profundidades de hasta 3.500 metros, fue seguida por millones de personas desde hogares, escuelas, bares y gimnasios. Se contabilizó un promedio de 500 mil visualizaciones por inmersión, una cifra muy superior a la media de otras expediciones internacionales.

Entre los hallazgos figuran arrecifes de coral a más de mil metros de profundidad, campos de coral blando y una sorprendente biodiversidad de anémonas, erizos, pepinos y caracoles de mar. Las muestras ya fueron trasladadas al Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia, donde serán analizadas en los próximos meses.

Daniel Lauretta, jefe de la expedición e investigador del Conicet, destacó la importancia de esta misión: “El océano profundo es un lugar inmenso y lleno de recursos que aún desconocemos. Campañas como esta nos permiten ver la fauna en su hábitat natural y son claves para tomar decisiones sobre su preservación”.

Por su parte, Martín Brogger, del Instituto de Biología de Organismos Marinos de Puerto Madryn, resaltó el impacto social de la transmisión: “Miles de jóvenes nos escribieron diciendo que ahora sueñan con ser biólogos marinos. Eso muestra que este trabajo va más allá de la ciencia”.

El equipo contó con más de 30 especialistas del Conicet y de universidades nacionales, quienes planean continuar con nuevas campañas en los próximos años para profundizar el conocimiento de la biodiversidad argentina en aguas profundas.