La inflación en Santa Fe fue del 1,9 % en julio

La inflación en la provincia de Santa Fe alcanzó el 1,9 % en julio, según el relevamiento del Instituto Provincial de Estadísticas y Censos (IPEC). El indicador mensual fue el mismo que el registrado a nivel nacional.

Los rubros que más influyeron en la variación fueron Esparcimiento (3,5 %), Vivienda y servicios básicos (2,9 %) y Transporte y Comunicaciones (2,3 %). En contraste, la indumentaria mostró una baja del 0,4 %, la primera en varios meses.

Con estos resultados, la inflación acumulada en los primeros siete meses del año llega al 18,6 %, mientras que en los últimos 12 meses el alza de precios alcanza el 36,6 %.

Entre los alimentos y bebidas, la lechuga lideró los aumentos en julio con un 39,5 %, seguida por la banana (8,8 %), la papa (7,4 %) y el tomate redondo (6,7 %). También subieron el pollo (5,2 %), el pan de mesa (4,9 %), las lentejas secas (3,8 %) y el jamón cocido (2,1 %).

Por el contrario, registraron bajas la harina (-2,5 %), el arroz blanco (-1,2 %), la cerveza en botella (-1,2 %), varios cortes de carne, el dulce de leche (-0,6 %) y los huevos (-0,3 %).

En el análisis interanual, el mayor incremento corresponde a los alquileres (143,9 %), seguidos por los servicios de salud (71,6 %), almuerzos y cenas en restaurantes (64,4 %) y educación (59,7 %). El único producto con retroceso de precios fue el conjunto de verduras, con una caída promedio del 9,8 %.