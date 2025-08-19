La inflación en Santa Fe fue del 1,9 % en julio

Pullaro anunció obras en el aeropuerto de Rosario
El gobernador abrió la licitación para renovar la pista del Aeropuerto Internacional Rosario, con una inversión provincial de $34.800 millones. Nación había desistido de ejecutar el proyecto.
El índice provincial se mantuvo en línea con el nacional. Los rubros Esparcimiento y Vivienda fueron los que más impulsaron la suba.Santa Fe19 de agosto de 2025LORENA ACOSTA
La inflación en la provincia de Santa Fe alcanzó el 1,9 % en julio, según el relevamiento del Instituto Provincial de Estadísticas y Censos (IPEC). El indicador mensual fue el mismo que el registrado a nivel nacional.
Los rubros que más influyeron en la variación fueron Esparcimiento (3,5 %), Vivienda y servicios básicos (2,9 %) y Transporte y Comunicaciones (2,3 %). En contraste, la indumentaria mostró una baja del 0,4 %, la primera en varios meses.
Con estos resultados, la inflación acumulada en los primeros siete meses del año llega al 18,6 %, mientras que en los últimos 12 meses el alza de precios alcanza el 36,6 %.
Entre los alimentos y bebidas, la lechuga lideró los aumentos en julio con un 39,5 %, seguida por la banana (8,8 %), la papa (7,4 %) y el tomate redondo (6,7 %). También subieron el pollo (5,2 %), el pan de mesa (4,9 %), las lentejas secas (3,8 %) y el jamón cocido (2,1 %).
Por el contrario, registraron bajas la harina (-2,5 %), el arroz blanco (-1,2 %), la cerveza en botella (-1,2 %), varios cortes de carne, el dulce de leche (-0,6 %) y los huevos (-0,3 %).
En el análisis interanual, el mayor incremento corresponde a los alquileres (143,9 %), seguidos por los servicios de salud (71,6 %), almuerzos y cenas en restaurantes (64,4 %) y educación (59,7 %). El único producto con retroceso de precios fue el conjunto de verduras, con una caída promedio del 9,8 %.
Las provincias de Santa Fe y Entre Ríos iniciaron la obra de bacheo de pavimento rígido en los accesos al viaducto. La inversión asciende a $434 millones.
La vicegobernadora encabezó el acto en Las Flores, donde se inició la formación de nuevos suboficiales en el marco del plan de expansión carcelaria de la provincia.
En ExpoVenado, el gobernador de Santa Fe destacó obras, defendió la autogestión provincial y aseguró que su foco está en la gestión diaria antes que en una nueva candidatura.
La obra ya supera el 65% de ejecución y busca mejorar la conectividad en el centro-oeste santafesino.
La obra hídrica, con una inversión superior a $37 mil millones, beneficiará a más de 15 mil habitantes del departamento 9 de Julio.
El intendente Norberto “Tito” Gizzi encabezó el acto de presentación del Cañón de Paysandú en la Plaza 9 de Julio, en un evento que también recordó los 175 años del fallecimiento del General José de San Martín.
La doble jornada del Clausura Pre-Federal dejó triunfos de cuatro equipos este domingo. La fecha se completa el martes con Argentino ante Atenas.
El gobernador Maximiliano Pullaro encabezó el acto por el 175° aniversario del Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín y luego recorrió la Expo Rural de Venado Tuerto junto a la vicegobernadora Gisela Scaglia.
Los docentes de la Universidad Nacional de Rosario realizarán un paro de 48 horas en rechazo a la oferta salarial del Gobierno nacional.