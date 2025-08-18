Pullaro anunció obras en el aeropuerto de Rosario

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, encabezó este lunes la apertura de ofertas para la renovación integral de la pista del Aeropuerto Internacional Rosario “Islas Malvinas”. La obra contará con financiamiento total del Tesoro provincial, tras la decisión del Gobierno nacional de no ejecutarla.

En el acto se presentaron tres empresas: Néstor Julio Guerechet S.A., que ofertó $45.695 millones; Obring S.A., con $36.924 millones; y Vial Agro S.A., con $43.469 millones. Todas las propuestas superaron el presupuesto oficial, fijado en $34.800 millones.

“El Gobierno nacional se borró y decidió no llevar adelante la obra. Nosotros nos preparamos financieramente para hacerlo porque Rosario y la región no pueden quedar relegados”, señaló Pullaro. El mandatario subrayó que la modernización del aeropuerto es clave para el desarrollo productivo y turístico de la región, y enmarcó la licitación en un proceso de transparencia y cumplimiento de pagos en tiempo y forma.

Según informó la Provincia, la renovación permitirá ampliar la capacidad operativa del aeropuerto, incorporar tecnología de última generación y garantizar estándares internacionales de seguridad.

Las tareas se realizarán entre el 20 de septiembre y el 29 de diciembre de 2025, período durante el cual la terminal aérea permanecerá cerrada.