Pullaro participó del aniversario de San Martín y recorrió la Expo Rural de Venado Tuerto

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, participó este lunes del acto oficial por el 175° aniversario del Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, realizado en la plaza homónima de Venado Tuerto. La ceremonia contó también con la presencia de la vicegobernadora Gisela Scaglia, autoridades provinciales y locales, representantes de instituciones y vecinos.



Posteriormente, Pullaro recorrió la Expo Rural de Venado Tuerto, una de las muestras más importantes de la región, donde productores y empresas del sector agroindustrial exhiben su potencial y capacidad de desarrollo.

“El sur santafesino demuestra una vez más su empuje y su capacidad de trabajo. Acompañamos y defendemos a quienes producen, porque son el motor de nuestra provincia”, expresó el mandatario.

La Expo Rural de Venado Tuerto reúne cada año a expositores, empresarios y público en general, consolidándose como un espacio de referencia para la producción, la innovación tecnológica y el desarrollo agroindustrial en Santa Fe.