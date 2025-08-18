Pullaro participó del aniversario de San Martín y recorrió la Expo Rural de Venado Tuerto

El gobernador Maximiliano Pullaro encabezó el acto por el 175° aniversario del Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín y luego recorrió la Expo Rural de Venado Tuerto junto a la vicegobernadora Gisela Scaglia.

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, participó este lunes del acto oficial por el 175° aniversario del Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, realizado en la plaza homónima de Venado Tuerto. La ceremonia contó también con la presencia de la vicegobernadora Gisela Scaglia, autoridades provinciales y locales, representantes de instituciones y vecinos.
Posteriormente, Pullaro recorrió la Expo Rural de Venado Tuerto, una de las muestras más importantes de la región, donde productores y empresas del sector agroindustrial exhiben su potencial y capacidad de desarrollo.

“El sur santafesino demuestra una vez más su empuje y su capacidad de trabajo. Acompañamos y defendemos a quienes producen, porque son el motor de nuestra provincia”, expresó el mandatario.

La Expo Rural de Venado Tuerto reúne cada año a expositores, empresarios y público en general, consolidándose como un espacio de referencia para la producción, la innovación tecnológica y el desarrollo agroindustrial en Santa Fe.TODO EL EMPUJE DE VENADO TUERTO 💪🏼🚜Junto al gobernador @maxipullaro y la vicegobernadora @gis (4)TODO EL EMPUJE DE VENADO TUERTO 💪🏼🚜Junto al gobernador @maxipullaro y la vicegobernadora @gis (3)TODO EL EMPUJE DE VENADO TUERTO 💪🏼🚜Junto al gobernador @maxipullaro y la vicegobernadora @gis (2)

