Pullaro participó del aniversario de San Martín y recorrió la Expo Rural de Venado Tuerto

Jubilados autoconvocados marcharán en Venado Tuerto
El miércoles 20 de agosto se realizará la quinta movilización en Plaza San Martín, en reclamo por haberes bajos y deficiencias en la obra social.
El gobernador Maximiliano Pullaro encabezó el acto por el 175° aniversario del Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín y luego recorrió la Expo Rural de Venado Tuerto junto a la vicegobernadora Gisela Scaglia.Regionales18 de agosto de 2025SOFIA ZANOTTI
El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, participó este lunes del acto oficial por el 175° aniversario del Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, realizado en la plaza homónima de Venado Tuerto. La ceremonia contó también con la presencia de la vicegobernadora Gisela Scaglia, autoridades provinciales y locales, representantes de instituciones y vecinos.
Posteriormente, Pullaro recorrió la Expo Rural de Venado Tuerto, una de las muestras más importantes de la región, donde productores y empresas del sector agroindustrial exhiben su potencial y capacidad de desarrollo.
“El sur santafesino demuestra una vez más su empuje y su capacidad de trabajo. Acompañamos y defendemos a quienes producen, porque son el motor de nuestra provincia”, expresó el mandatario.
La Expo Rural de Venado Tuerto reúne cada año a expositores, empresarios y público en general, consolidándose como un espacio de referencia para la producción, la innovación tecnológica y el desarrollo agroindustrial en Santa Fe.
El miércoles 20 de agosto se realizará la quinta movilización en Plaza San Martín, en reclamo por haberes bajos y deficiencias en la obra social.
Los hechos ocurrieron el fin de semana bajo la modalidad de escruche. Las víctimas denunciaron destrozos y hasta que los delincuentes comieron en las casas.
Bomberos Voluntarios intervinieron en dos domicilios donde los focos ya habían sido controlados por los propietarios. No hubo heridos.
Un trabajador de 19 años sufrió múltiples lesiones al caer desde la parte superior de un galpón en construcción. Fue trasladado al Hospital por el SIES.
Desde el 18 de agosto, estudiantes y vecinos podrán acceder a un lugar equipado para aprender y compartir, con conexión a internet, áreas de trabajo y servicio de café y mate.
La institución de Barrio Norte en Elortondo conmemoró su historia y proyecta nuevos desafíos.
La Provincia detectó 11 casos de certificados de salud apócrifos en distintas dependencias. Se instruyen sumarios y algunos agentes ya fueron separados de la administración pública.
Un proyecto en la Legislatura busca que farmacéuticos puedan elaborar y dispensar preparados en base a cannabis medicinal bajo receta.
Dos jóvenes fueron aprehendidos tras evadir un control vial. La motocicleta fue secuestrada por falta de documentación.
El organismo previsional abona hoy jubilaciones mínimas, AUH, AUE, SUAF y otras asignaciones según la terminación del DNI.
Los hechos ocurrieron el fin de semana bajo la modalidad de escruche. Las víctimas denunciaron destrozos y hasta que los delincuentes comieron en las casas.