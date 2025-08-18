Comenzó la reparación de accesos al Túnel Subfluvial

Este lunes comenzaron los trabajos de recuperación de las calzadas de hormigón en los accesos al Túnel Subfluvial “Raúl Uranga – Carlos Sylvestre Begnis”, que une las provincias de Santa Fe y Entre Ríos.

La obra, a cargo de la empresa Norvial Arg. SA, prevé la demolición y reconstrucción de casi 2000 metros cuadrados de losas de hormigón en ambas cabeceras del viaducto. Según informó el Ente Interprovincial, la última intervención de estas características se había realizado en etapas hasta el año 2019.

La inversión alcanza los $433.964.517,40 y el plazo de ejecución es de 180 días. Desde la Subdirección de Tránsito e Innovación Tecnológica señalaron que no se interrumpirá la circulación, aunque sí habrá reducciones de calzada, por lo que recomiendan transitar con precaución y respetar las señalizaciones en el área de obra.

El plan de trabajos se organiza en seis etapas. En la cabecera entrerriana abarcará desde el puesto de la Policía Caminera hasta la rampa de acceso al túnel. En el lado santafesino, desde la rampa hasta el aliviador del arroyo Las Sandías.