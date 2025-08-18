Comenzó la reparación de accesos al Túnel Subfluvial

Scaglia presentó 685 aspirantes al Servicio Penitenciario
La vicegobernadora encabezó el acto en Las Flores, donde se inició la formación de nuevos suboficiales en el marco del plan de expansión carcelaria de la provincia.
Las provincias de Santa Fe y Entre Ríos iniciaron la obra de bacheo de pavimento rígido en los accesos al viaducto. La inversión asciende a $434 millones.Santa Fe18 de agosto de 2025SOFIA ZANOTTI
Este lunes comenzaron los trabajos de recuperación de las calzadas de hormigón en los accesos al Túnel Subfluvial “Raúl Uranga – Carlos Sylvestre Begnis”, que une las provincias de Santa Fe y Entre Ríos.
La obra, a cargo de la empresa Norvial Arg. SA, prevé la demolición y reconstrucción de casi 2000 metros cuadrados de losas de hormigón en ambas cabeceras del viaducto. Según informó el Ente Interprovincial, la última intervención de estas características se había realizado en etapas hasta el año 2019.
La inversión alcanza los $433.964.517,40 y el plazo de ejecución es de 180 días. Desde la Subdirección de Tránsito e Innovación Tecnológica señalaron que no se interrumpirá la circulación, aunque sí habrá reducciones de calzada, por lo que recomiendan transitar con precaución y respetar las señalizaciones en el área de obra.
El plan de trabajos se organiza en seis etapas. En la cabecera entrerriana abarcará desde el puesto de la Policía Caminera hasta la rampa de acceso al túnel. En el lado santafesino, desde la rampa hasta el aliviador del arroyo Las Sandías.
La vicegobernadora encabezó el acto en Las Flores, donde se inició la formación de nuevos suboficiales en el marco del plan de expansión carcelaria de la provincia.
En ExpoVenado, el gobernador de Santa Fe destacó obras, defendió la autogestión provincial y aseguró que su foco está en la gestión diaria antes que en una nueva candidatura.
La obra ya supera el 65% de ejecución y busca mejorar la conectividad en el centro-oeste santafesino.
La obra hídrica, con una inversión superior a $37 mil millones, beneficiará a más de 15 mil habitantes del departamento 9 de Julio.
Un proyecto en la Legislatura busca que farmacéuticos puedan elaborar y dispensar preparados en base a cannabis medicinal bajo receta.
La Provincia detectó 11 casos de certificados de salud apócrifos en distintas dependencias. Se instruyen sumarios y algunos agentes ya fueron separados de la administración pública.
La Provincia detectó 11 casos de certificados de salud apócrifos en distintas dependencias. Se instruyen sumarios y algunos agentes ya fueron separados de la administración pública.
Un proyecto en la Legislatura busca que farmacéuticos puedan elaborar y dispensar preparados en base a cannabis medicinal bajo receta.
Dos jóvenes fueron aprehendidos tras evadir un control vial. La motocicleta fue secuestrada por falta de documentación.
El organismo previsional abona hoy jubilaciones mínimas, AUH, AUE, SUAF y otras asignaciones según la terminación del DNI.
Los hechos ocurrieron el fin de semana bajo la modalidad de escruche. Las víctimas denunciaron destrozos y hasta que los delincuentes comieron en las casas.