Aseguran que Pampita y Martín Pepa se reconciliaron

Carolina “Pampita” Ardohain y Martín Pepa habrían retomado su relación luego de que trascendieran imágenes recientes de ambos en un partido de polo. La modelo sorprendió con su presencia en el Hamptons Polo Club, donde el equipo Equuleus Polo Team, en el que juega Pepa, se consagró campeón tras vencer 14 a 11 a Scuderia S.

La aparición de Pampita generó expectativa ya que semanas atrás había anunciado su separación, fechada el 9 de julio. Sin embargo, en esta oportunidad se mostró sonriente y acompañada del polista, con quien celebró la victoria del conjunto.

Durante el tiempo que estuvieron distanciados, la modelo se mostró viajando y compartiendo momentos con amigas y familiares, mientras que Pepa mantuvo un perfil bajo en los medios. La periodista Pilar Telechea señaló que la presencia de Pampita en el evento deportivo confirmó la reconciliación.