Charla para jóvenes en Teodelina sobre cuidados y redes

La comuna de Teodelina invitó a los alumnos de 7mo grado y del nivel secundario a participar de una charla informativa el próximo lunes 25 de agosto a las 13:30 horas, en el Club de los Abuelos.



La actividad estará a cargo de Ayrton Oviedo, especialista en problemáticas vinculadas a las adolescencias. Durante el encuentro se abordarán temas de gran relevancia para los jóvenes como bullying, redes sociales y ludopatía.

La propuesta busca generar un espacio de reflexión y aprendizaje colectivo, fomentando el cuidado personal y comunitario frente a situaciones que afectan a las nuevas generaciones.