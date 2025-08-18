Charla para jóvenes en Teodelina sobre cuidados y redes

Charla en Teodelina sobre infancias y era digital
La psicóloga Andrea Garbelina brindará una conferencia abierta sobre el impacto de la tecnología en la crianza. Será el viernes 29 de agosto en la Biblioteca Popular.
El lunes 25 de agosto, estudiantes de 7mo grado y nivel secundario participarán de una charla en el Club de los Abuelos a cargo de Ayrton Oviedo.Teodelina18 de agosto de 2025SOFIA ZANOTTI
La comuna de Teodelina invitó a los alumnos de 7mo grado y del nivel secundario a participar de una charla informativa el próximo lunes 25 de agosto a las 13:30 horas, en el Club de los Abuelos.
La actividad estará a cargo de Ayrton Oviedo, especialista en problemáticas vinculadas a las adolescencias. Durante el encuentro se abordarán temas de gran relevancia para los jóvenes como bullying, redes sociales y ludopatía.
La propuesta busca generar un espacio de reflexión y aprendizaje colectivo, fomentando el cuidado personal y comunitario frente a situaciones que afectan a las nuevas generaciones.
La psicóloga Andrea Garbelina brindará una conferencia abierta sobre el impacto de la tecnología en la crianza. Será el viernes 29 de agosto en la Biblioteca Popular.
El 30 de agosto habrá actividades gratuitas, reinauguración de la calesita, inflables y sorpresas. Convocan a emprendedores de productos para el mate.
Felipe Gutiérrez Mercé se presentó en “Buenas Noches Familia” y destinó el premio a un merendero de Chaco. El joven artista cautivó con folclore y rock argentino.
En el 150º aniversario de Teodelina, el gobernador santafesino destacó el legado de los fundadores y el presente pujante de la ciudad
Un emotivo acto encabezado por el intendente Joaquín Poleri y con fuerte respaldo del gobierno provincial, marcó la conmemoración del 150º aniversario de Teodelina.
La vicegobernadora de Santa Fe, Gisela Scaglia, participó del acto por los 150 años de una localidad santafesina y destacó el rol de la comunidad, el trabajo colectivo y el liderazgo local para hacer realidad los sueños de generaciones.
La Provincia detectó 11 casos de certificados de salud apócrifos en distintas dependencias. Se instruyen sumarios y algunos agentes ya fueron separados de la administración pública.
Un proyecto en la Legislatura busca que farmacéuticos puedan elaborar y dispensar preparados en base a cannabis medicinal bajo receta.
Dos jóvenes fueron aprehendidos tras evadir un control vial. La motocicleta fue secuestrada por falta de documentación.
El organismo previsional abona hoy jubilaciones mínimas, AUH, AUE, SUAF y otras asignaciones según la terminación del DNI.
Los hechos ocurrieron el fin de semana bajo la modalidad de escruche. Las víctimas denunciaron destrozos y hasta que los delincuentes comieron en las casas.