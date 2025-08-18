Villa Cañás presentó el Cañón de Paysandú como nuevo patrimonio cultural

Villa Cañás abre inscripciones para curso de Promotores Gerontológicos
La capacitación, de 150 horas, busca fortalecer el cuidado de personas mayores y otorgará certificados oficiales de “Acompañantes No Terapéuticos”.
El intendente Norberto “Tito” Gizzi encabezó el acto de presentación del Cañón de Paysandú en la Plaza 9 de Julio, en un evento que también recordó los 175 años del fallecimiento del General José de San Martín.Villa Cañás18 de agosto de 2025GASTON PAROLA
Con la presencia de integrantes del Ejecutivo Municipal, la concejal Mariana Ah, instituciones educativas e intermedias, Bomberos Voluntarios y vecinos, Villa Cañás celebró la inauguración del Cañón de Paysandú, pieza histórica recuperada como patrimonio cultural de la ciudad.
Durante su discurso, Gizzi agradeció especialmente a las familias Boloñesa, Rinaldi, Nobel y Jack, quienes hicieron posible que el cañón pudiera ser restaurado y exhibido en el espacio público. También destacó la labor del Corralón Municipal en el proceso de recuperación.
“Nos enorgullece como cañenses poder tenerlo hoy aquí en la Plaza 9 de Julio”, expresó el intendente. Según relató, se trata de un cañón corto, de alcance limitado (200 a 400 metros), que formó parte de la batalla de Paysandú y que posee un enorme valor histórico y cultural.
El evento coincidió con la conmemoración del 175º aniversario del fallecimiento del General José de San Martín, a quien Gizzi recordó como un hombre humilde, apasionado y comprometido con la causa de la libertad. “Debemos reflexionar sobre qué país queremos dejar a las futuras generaciones. Si hay algo que San Martín deseaba era la unidad y la libertad por sobre todas las cosas”, subrayó.
