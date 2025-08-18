Villa Cañás presentó el Cañón de Paysandú como nuevo patrimonio cultural

Con la presencia de integrantes del Ejecutivo Municipal, la concejal Mariana Ah, instituciones educativas e intermedias, Bomberos Voluntarios y vecinos, Villa Cañás celebró la inauguración del Cañón de Paysandú, pieza histórica recuperada como patrimonio cultural de la ciudad.

Durante su discurso, Gizzi agradeció especialmente a las familias Boloñesa, Rinaldi, Nobel y Jack, quienes hicieron posible que el cañón pudiera ser restaurado y exhibido en el espacio público. También destacó la labor del Corralón Municipal en el proceso de recuperación.

“Nos enorgullece como cañenses poder tenerlo hoy aquí en la Plaza 9 de Julio”, expresó el intendente. Según relató, se trata de un cañón corto, de alcance limitado (200 a 400 metros), que formó parte de la batalla de Paysandú y que posee un enorme valor histórico y cultural.

El evento coincidió con la conmemoración del 175º aniversario del fallecimiento del General José de San Martín, a quien Gizzi recordó como un hombre humilde, apasionado y comprometido con la causa de la libertad. “Debemos reflexionar sobre qué país queremos dejar a las futuras generaciones. Si hay algo que San Martín deseaba era la unidad y la libertad por sobre todas las cosas”, subrayó.