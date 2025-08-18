Avanza el Acueducto Tostado-Villa Minetti con un 60% de ejecución

El Gobierno de Santa Fe, a través del Ministerio de Obras Públicas, informó que el Acueducto Tostado–Villa Minetti ya alcanzó un 60% de avance general. El proyecto busca garantizar el acceso a agua potable en siete localidades del departamento 9 de Julio: Antonio Pini, Pozo Borrado, Fortín Atahualpa, San Bernardo, Villa Minetti, Santa Margarita y El Nochero.



La iniciativa contempla una inversión provincial superior a $37 mil millones. Actualmente, la instalación de la cañería presenta un 85% de ejecución, mientras que en Santa Margarita y El Nochero las redes de distribución superan el 90%.



Durante una recorrida en la planta clarificadora de Tostado, el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, destacó que “esta no es una obra más, es infraestructura que cambiará para siempre la forma en que las comunidades del norte acceden al agua”. La planta procesará el recurso del río Salado en tres etapas (coagulación-floculación, sedimentación y filtrado) para luego almacenarlo y distribuirlo a través de estaciones de bombeo.



El senador Raúl Gramajo subrayó que “el acceso al agua segura es una prioridad” y que la concreción del acueducto representa “dignidad para comunidades que dependieron de camiones cisterna durante décadas”. En la misma línea, el secretario de Agua y Saneamiento, Leonel Marmiroli, explicó que se está construyendo “una infraestructura hídrica pensada para sostener el crecimiento de la región en las próximas décadas”.

El intendente de Tostado, Andrés Cagliero, valoró la iniciativa como “una obra importante que permite cuidar algo tan preciado como el agua”.