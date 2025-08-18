Tres presos peligrosos se fugaron en Chile y alertan en Mendoza

Córdoba: murió una niña de 5 años al caer en una tolva
El hecho ocurrió en la localidad de Cuatro Esquinas, departamento Río Primero. La menor fue trasladada al hospital por su madre, donde confirmaron su fallecimiento.
Tres presos considerados de alta peligrosidad se fugaron del Complejo Penitenciario de Valparaíso, en Chile, y la Policía de Mendoza emitió una alerta ante la posibilidad de que crucen la frontera hacia Argentina.
Según detalló Diario Uno, los evadidos fueron identificados como Jairo González, condenado a presidio perpetuo calificado por robo con homicidio; Claudio Fornes, imputado por el mismo delito; y Juan González, sentenciado a la pena máxima por el asesinato del cabo de Carabineros David Florido, ocurrido en junio de 2022.
El director nacional de Gendarmería de Chile, Rubén Pérez, explicó que los internos cortaron barrotes de su celda, escalaron hasta un cuarto nivel y, con ayuda de una cuerda lanzada desde el exterior, lograron cruzar el muro perimetral aprovechando la niebla de la madrugada.
El gobierno chileno anunció más de diez medidas para reforzar la seguridad en las cárceles. El ministro de Justicia, Jaime Gajardo, ordenó revisar los perímetros de todos los recintos penitenciarios en 24 horas y presentar en 72 horas un informe sobre la distribución de internos.
En Argentina, la policía mendocina trabaja en coordinación con fuerzas nacionales para reforzar los controles fronterizos y prevenir un eventual ingreso de los prófugos.
