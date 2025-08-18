Venado Tuerto: fuga en moto terminó con dos detenidos

Prisión para pareja por vender droga cerca de una escuela en Venado
Un joven quedó detenido y una mujer bajo arresto domiciliario tras ser acusados de comercializar estupefacientes en barrio San Vicente, a metros de un colegio.
Dos jóvenes fueron aprehendidos tras evadir un control vial. La motocicleta fue secuestrada por falta de documentación.Policiales 18 de agosto de 2025SOFIA ZANOTTI
Este sábado por la noche, personal del Comando Radioeléctrico realizaba patrullajes preventivos en la ciudad de Venado Tuerto cuando observó a dos jóvenes circulando en una motocicleta Keller 110 cc sin dominio visible, en la intersección de calles Alem y Vuelta de Obligado.
Al impartirles la voz de alto, los ocupantes hicieron caso omiso y emprendieron la fuga. De inmediato se inició un seguimiento controlado que finalizó en calle Brett al 600, donde los efectivos lograron detenerlos e identificarlos.
Ambos fueron trasladados a sede policial, mientras que la motocicleta fue remitida al Corralón Municipal por carecer de documentación.
La Fiscalía en turno tomó intervención en el hecho y dispuso la formación de causa por resistencia a la autoridad.
Un joven quedó detenido y una mujer bajo arresto domiciliario tras ser acusados de comercializar estupefacientes en barrio San Vicente, a metros de un colegio.
El operativo, supervisado por el ministro Pablo Cococcioni, se realizó en un inmueble vinculado a la venta de estupefacientes y a homicidios recientes.
El acusado, de 32 años, fue interceptado en un tren rumbo a Retiro. Vestía prendas policiales y fue imputado por rapto con fines sexuales, usurpación de títulos y abuso sexual infantil.
El interno, alojado en el Complejo Penitenciario de Rosario, fue intervenido en el Hospital Eva Perón de Granadero Baigorria y permanece internado.
El operativo de la PDI se originó tras una denuncia del intendente Leonel Chiarella y permitió secuestrar drogas, armas y dinero en efectivo.
Un interno que regresaba de una salida transitoria fue sorprendido con marihuana escondida bajo las plantillas de su calzado. El hecho ocurrió en la Unidad Penitenciaria N.º 1.
La Provincia detectó 11 casos de certificados de salud apócrifos en distintas dependencias. Se instruyen sumarios y algunos agentes ya fueron separados de la administración pública.
Un proyecto en la Legislatura busca que farmacéuticos puedan elaborar y dispensar preparados en base a cannabis medicinal bajo receta.
Dos jóvenes fueron aprehendidos tras evadir un control vial. La motocicleta fue secuestrada por falta de documentación.
El organismo previsional abona hoy jubilaciones mínimas, AUH, AUE, SUAF y otras asignaciones según la terminación del DNI.
Los hechos ocurrieron el fin de semana bajo la modalidad de escruche. Las víctimas denunciaron destrozos y hasta que los delincuentes comieron en las casas.