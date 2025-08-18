Venado Tuerto: fuga en moto terminó con dos detenidos

Dos jóvenes fueron aprehendidos tras evadir un control vial. La motocicleta fue secuestrada por falta de documentación.

Policiales 18 de agosto de 2025SOFIA ZANOTTISOFIA ZANOTTI
motociclistas_detenidos

Este sábado por la noche, personal del Comando Radioeléctrico realizaba patrullajes preventivos en la ciudad de Venado Tuerto cuando observó a dos jóvenes circulando en una motocicleta Keller 110 cc sin dominio visible, en la intersección de calles Alem y Vuelta de Obligado.

Al impartirles la voz de alto, los ocupantes hicieron caso omiso y emprendieron la fuga. De inmediato se inició un seguimiento controlado que finalizó en calle Brett al 600, donde los efectivos lograron detenerlos e identificarlos.

Ambos fueron trasladados a sede policial, mientras que la motocicleta fue remitida al Corralón Municipal por carecer de documentación.

La Fiscalía en turno tomó intervención en el hecho y dispuso la formación de causa por resistencia a la autoridad.

Te puede interesar
Lo más visto
Boletín de noticias