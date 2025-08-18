Venado Tuerto: fuga en moto terminó con dos detenidos

Este sábado por la noche, personal del Comando Radioeléctrico realizaba patrullajes preventivos en la ciudad de Venado Tuerto cuando observó a dos jóvenes circulando en una motocicleta Keller 110 cc sin dominio visible, en la intersección de calles Alem y Vuelta de Obligado.

Al impartirles la voz de alto, los ocupantes hicieron caso omiso y emprendieron la fuga. De inmediato se inició un seguimiento controlado que finalizó en calle Brett al 600, donde los efectivos lograron detenerlos e identificarlos.

Ambos fueron trasladados a sede policial, mientras que la motocicleta fue remitida al Corralón Municipal por carecer de documentación.

La Fiscalía en turno tomó intervención en el hecho y dispuso la formación de causa por resistencia a la autoridad.