Villa Cañás festejará el Día del Niño en el Prado Español

El domingo 24 de agosto desde las 14 horas, la ciudad celebrará el Día del Niño con actividades recreativas, circo, música y la participación de instituciones locales.

Villa Cañás16 de agosto de 2025LORENA ACOSTA
El próximo domingo 24 de agosto se llevará adelante en Villa Cañás el tradicional festejo por el Día del Niño. La actividad, organizada por la Municipalidad con la colaboración del Club de Leones Villa Cañás, el CAS Villa Cañás y Bomberos Voluntarios, se desarrollará en el predio del Prado Español a partir de las 14 horas.

Durante la jornada se presentará “Vuelos Imaginarios”, la propuesta de circo itinerante impulsada por el Ministerio de Cultura de la provincia de Santa Fe.

Además, las familias podrán disfrutar de juegos y actividades recreativas y artísticas, paseo en autobomba, cabalgata, música en vivo, y una feria de artesanos y emprendedores locales que exhibirán sus productos.

La celebración busca reunir a toda la comunidad en un espacio de encuentro y alegría, especialmente pensado para homenajear a las infancias.

