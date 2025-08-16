Villa Cañás festejará el Día del Niño en el Prado Español

Villa Cañás celebró el Día de la Pachamama
La ceremonia incluyó ofrendas a la tierra, música, mural artístico y plantación de árboles en el Barrio 4 Hectáreas.
El domingo 24 de agosto desde las 14 horas, la ciudad celebrará el Día del Niño con actividades recreativas, circo, música y la participación de instituciones locales.Villa Cañás16 de agosto de 2025LORENA ACOSTA
El próximo domingo 24 de agosto se llevará adelante en Villa Cañás el tradicional festejo por el Día del Niño. La actividad, organizada por la Municipalidad con la colaboración del Club de Leones Villa Cañás, el CAS Villa Cañás y Bomberos Voluntarios, se desarrollará en el predio del Prado Español a partir de las 14 horas.
Durante la jornada se presentará “Vuelos Imaginarios”, la propuesta de circo itinerante impulsada por el Ministerio de Cultura de la provincia de Santa Fe.
Además, las familias podrán disfrutar de juegos y actividades recreativas y artísticas, paseo en autobomba, cabalgata, música en vivo, y una feria de artesanos y emprendedores locales que exhibirán sus productos.
La celebración busca reunir a toda la comunidad en un espacio de encuentro y alegría, especialmente pensado para homenajear a las infancias.
La ceremonia incluyó ofrendas a la tierra, música, mural artístico y plantación de árboles en el Barrio 4 Hectáreas.
La ingeniera Noelia Guerra explicó en Sonic TV los avances de una obra clave para el escurrimiento del agua en la ciudad. Desde la gestión de Norberto Gizzi se subraya la importancia de dar soluciones definitivas y seguir ampliando la infraestructura pública.
La Municipalidad realizará el descubrimiento de un objeto restaurado en homenaje a San Martín, donado por familias locales. Será este domingo a las 17 en la Plaza 9 de Julio.
La jornada, organizada por la Municipalidad y la Escuela N°38, incluyó ceremonias tradicionales, expresiones culturales y la plantación de árboles en la Plaza Pachamama.
Una mujer logró salir ilesa tras el incendio de su vehículo. El siniestro ocurrió en la mañana de este jueves en Villa Cañás.
Carolina Rodríguez cuestionó que el Ejecutivo municipal haya habilitado proyectos como el Paseo de la Biodiversidad y la playa de estacionamiento de camiones sin la aprobación previa del Concejo. También explicó el reciente aumento de la unidad tributaria y adelantó nuevos debates legislativos.
La empresaria aclaró que mantiene una buena relación con el cantante y que nunca retomaron su vínculo sentimental.
El delantero de la Selección Argentina y la modelo pusieron fin a su relación en medio de rumores y un video polémico que habría acelerado la ruptura.
Un trabajador de 19 años sufrió múltiples lesiones al caer desde la parte superior de un galpón en construcción. Fue trasladado al Hospital por el SIES.
La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito suspendió la orden de transferir el 51% de las acciones estatales de YPF a Burford Capital mientras se resuelve la apelación. También aceptó la intervención del gobierno de Estados Unidos como “amicus curiae”.
La Municipalidad realizará el descubrimiento de un objeto restaurado en homenaje a San Martín, donado por familias locales. Será este domingo a las 17 en la Plaza 9 de Julio.