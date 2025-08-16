Villa Cañás refuerza su sistema de desagües pluviales

Villa Cañás festejará el Día del Niño en el Prado Español
El domingo 24 de agosto desde las 14 horas, la ciudad celebrará el Día del Niño con actividades recreativas, circo, música y la participación de instituciones locales.
La ingeniera Noelia Guerra explicó en Sonic TV los avances de una obra clave para el escurrimiento del agua en la ciudad. Desde la gestión de Norberto Gizzi se subraya la importancia de dar soluciones definitivas y seguir ampliando la infraestructura pública.Villa Cañás16 de agosto de 2025Oscar A Canavese
En entrevista con el móvil de Sonic TV, la ingeniera civil Noelia Guerra, responsable de Obras Públicas de la Municipalidad de Villa Cañás, detalló los trabajos de desagüe que se ejecutan en distintos puntos críticos de la ciudad.
La obra incluye la colocación de módulos y tubos de gran capacidad en cruces como calles 56 y 64, con el objetivo de dividir el flujo de agua y mejorar el escurrimiento pluvial. Estos sectores suelen concentrar la mayor parte del caudal en cada lluvia, generando anegamientos que afectaban a vecinos y al tránsito.
Los módulos son fabricados en la planta hormigonera municipal, mientras que los tubos fueron adquiridos por la comuna. Además, se profundizan y rectifican canales para garantizar mayor pendiente y capacidad de transporte.
Desde la Municipalidad, el intendente Norberto “Tito” Gizzi destacó la importancia de estas intervenciones, que muchas veces permanecen invisibles a simple vista, pero que son esenciales para la seguridad y el crecimiento de Villa Cañás. “Son obras que no se ven todos los días, pero que aseguran soluciones de fondo y acompañan el desarrollo de la ciudad”, señaló.
Estas tareas se suman a una intensa agenda de obras públicas que viene gestionando el municipio, orientada a mejorar la calidad de vida de los vecinos y a planificar una ciudad en expansión. La planificación contempla futuras urbanizaciones, especialmente en la zona norte, donde los nuevos barrios requieren infraestructura de desagüe acorde al crecimiento poblacional.
Con una mirada puesta en la prevención y en la modernización de la infraestructura urbana, la gestión local avanza en dar respuestas concretas a los desafíos de la ciudad, reforzando su compromiso con el desarrollo sostenible de Villa Cañás.
El domingo 24 de agosto desde las 14 horas, la ciudad celebrará el Día del Niño con actividades recreativas, circo, música y la participación de instituciones locales.
La ceremonia incluyó ofrendas a la tierra, música, mural artístico y plantación de árboles en el Barrio 4 Hectáreas.
La Municipalidad realizará el descubrimiento de un objeto restaurado en homenaje a San Martín, donado por familias locales. Será este domingo a las 17 en la Plaza 9 de Julio.
La jornada, organizada por la Municipalidad y la Escuela N°38, incluyó ceremonias tradicionales, expresiones culturales y la plantación de árboles en la Plaza Pachamama.
Una mujer logró salir ilesa tras el incendio de su vehículo. El siniestro ocurrió en la mañana de este jueves en Villa Cañás.
Carolina Rodríguez cuestionó que el Ejecutivo municipal haya habilitado proyectos como el Paseo de la Biodiversidad y la playa de estacionamiento de camiones sin la aprobación previa del Concejo. También explicó el reciente aumento de la unidad tributaria y adelantó nuevos debates legislativos.
La empresaria aclaró que mantiene una buena relación con el cantante y que nunca retomaron su vínculo sentimental.
El delantero de la Selección Argentina y la modelo pusieron fin a su relación en medio de rumores y un video polémico que habría acelerado la ruptura.
Un trabajador de 19 años sufrió múltiples lesiones al caer desde la parte superior de un galpón en construcción. Fue trasladado al Hospital por el SIES.
La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito suspendió la orden de transferir el 51% de las acciones estatales de YPF a Burford Capital mientras se resuelve la apelación. También aceptó la intervención del gobierno de Estados Unidos como “amicus curiae”.
La Municipalidad realizará el descubrimiento de un objeto restaurado en homenaje a San Martín, donado por familias locales. Será este domingo a las 17 en la Plaza 9 de Julio.