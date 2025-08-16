Villa Cañás refuerza su sistema de desagües pluviales

En entrevista con el móvil de Sonic TV, la ingeniera civil Noelia Guerra, responsable de Obras Públicas de la Municipalidad de Villa Cañás, detalló los trabajos de desagüe que se ejecutan en distintos puntos críticos de la ciudad.

La obra incluye la colocación de módulos y tubos de gran capacidad en cruces como calles 56 y 64, con el objetivo de dividir el flujo de agua y mejorar el escurrimiento pluvial. Estos sectores suelen concentrar la mayor parte del caudal en cada lluvia, generando anegamientos que afectaban a vecinos y al tránsito.

Los módulos son fabricados en la planta hormigonera municipal, mientras que los tubos fueron adquiridos por la comuna. Además, se profundizan y rectifican canales para garantizar mayor pendiente y capacidad de transporte.

Desde la Municipalidad, el intendente Norberto “Tito” Gizzi destacó la importancia de estas intervenciones, que muchas veces permanecen invisibles a simple vista, pero que son esenciales para la seguridad y el crecimiento de Villa Cañás. “Son obras que no se ven todos los días, pero que aseguran soluciones de fondo y acompañan el desarrollo de la ciudad”, señaló.

Estas tareas se suman a una intensa agenda de obras públicas que viene gestionando el municipio, orientada a mejorar la calidad de vida de los vecinos y a planificar una ciudad en expansión. La planificación contempla futuras urbanizaciones, especialmente en la zona norte, donde los nuevos barrios requieren infraestructura de desagüe acorde al crecimiento poblacional.

Con una mirada puesta en la prevención y en la modernización de la infraestructura urbana, la gestión local avanza en dar respuestas concretas a los desafíos de la ciudad, reforzando su compromiso con el desarrollo sostenible de Villa Cañás.