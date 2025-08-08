Avanzan obras de mejorado en calles de Villa Cañás

El periodista Oscar Canavese recorrió distintas calles de Villa Cañás junto a la secretaria de Servicios Públicos, Tamara Andriani, para mostrar los trabajos de mejorado y mantenimiento vial que se ejecutan en el marco de un programa provincial.

Según explicó Andriani, el proyecto fue presentado en 2024 e incluyó la compra de piedra para reforzar arterias principales, en conjunto con otras obras como la instalación de luminarias LED en casi toda la ciudad. Los trabajos ya alcanzaron sectores de los barrios Los Nogales y Ficorili, y actualmente se desarrollan sobre calle 55 entre 36 y 32, y 34 entre 51 Bis y 55.

La funcionaria señaló que el plan contempla calles con y sin cordón cuneta, e incluye tareas de nivelado y encajonado para evitar que el material se desplace hacia las cunetas. “Es un mantenimiento constante; cada lluvia deteriora la superficie y por eso planificamos intervenciones periódicas”, explicó.

Entre las obras complementarias, se trabaja en la mejora de desagües sobre la calle 71, considerada colectora principal, con colocación de tubos y alcantarillas para optimizar el escurrimiento hacia los canales. Andriani subrayó que el crecimiento urbano obliga a priorizar sectores según urgencia y necesidad, y que todos los barrios han recibido material pétreo en los últimos años.

Además, adelantó que el Programa de Obras (PO) aprobado por la Provincia prevé nuevas cuadras de pavimento y cordón cuneta. “Son trabajos que no siempre se ven, pero que evitan inundaciones y mejoran la calidad de vida de los vecinos”, concluyó.