Córdoba: murió una niña de 5 años al caer en una tolva

El hecho ocurrió en la localidad de Cuatro Esquinas, departamento Río Primero. La menor fue trasladada al hospital por su madre, donde confirmaron su fallecimiento.

16 de agosto de 2025
Una niña de 5 años perdió la vida en la tarde del jueves en la localidad de Cuatro Esquinas, departamento Río Primero, provincia de Córdoba.

Según informaron fuentes policiales, la pequeña cayó dentro de una tolva de maíz, un contenedor utilizado para la descarga y almacenamiento de granos y cereales.

Tras el incidente, su madre la trasladó de urgencia al hospital local, pero al llegar los médicos constataron que la niña no presentaba signos vitales y confirmaron su deceso.

Las autoridades iniciaron una investigación para esclarecer las circunstancias del hecho y determinar cómo se produjo la caída dentro del equipo agrícola.

